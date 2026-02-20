El delegado territorial se reúne con UCALE COAG para abordar temas de interés para la apicultura en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El delegado territorial, Eduardo Diego, ha participado hoy en una reunión de trabajo con el sector apícola de la organización agraria UCALE COAG, solicitada por la asociación con el objetivo de abordar temas de interés para la apicultura en la provincia.

El encuentro, mantenido en la delegación territorial de la Junta en León, ha contado con la participación del jefe del servicio territorial de Agricultura, Fidentino Reyero, y de Medio Ambiente, Jesús Méndez, así como del responsable del sector apícola de la organización agraria, José Ignacio Rodríguez Martínez.

Durante la reunión, han abordado el estado actual de la sanidad apícola, así como las medidas de apoyo necesarias para hacer frente a enfermedades y especies invasoras. Por otro lado, también dialogaron sobre el impacto del cambio climático en la producción de la miel y la necesidad de agilizar las líneas de ayuda para paliar tanto sus efectos, como los de los ataques de fauna salvaje.

Tanto del delegado como el responsable de UCALE COAG remarcaron la importancia de trabajar de forma conjunta en la protección de una actividad que “no sólo genera empleo, sino que es vital para la polinización de nuestros cultivos y montes”.