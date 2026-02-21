León pone coto al aparcamiento furtivo del Húmedo por la noche

Había quedado ahí, arrumbada extramuros, a los pies de la muralla, mientras el casco histórico se reurbanizaba. Tuvo que esperar 20 años su turno hasta que, en 2018, el plan de mantenimiento de la ciudad antigua, dotado con 900.000 euros le encontró un hueco en el presupuesto junto a las intervenciones en San Pelayo, San Lorenzo y Pablo Flórez. Pero, cuando la reurbanización daba aspecto peatonal a la calle, Serradores se encontró de pronto con que, lejos de ahuyentar el tránsito de vehículos, al margen de los permitidos para el acceso a garajes, se convertía en un escape para el estacionamiento indebido a la puerta del Húmedo.

El cumplimiento de la peatonalización lo rescata ahora el Ayuntamiento de la capital leonesa a respuesta de la petición de un vecino. Seis años después de las obras de reurbanización de esta vía, que va desde Caño Badillo, al pie del torreón de los Ponce, hasta la plazoleta de Puerta Obispo, los responsables municipales han decidido restringir el paso de los vehículos con la colocación de una cámara de lectura de matrículas, como las que hay a las puertas del resto del casco histórico, en Ordoño II y en las nuevas peatonalizaciones del Ensanche, que sirva para sancionar a los que se cuelen sin autorización.

A los titulares de los vehículos que se salten la restricción a partir de la puesta en funcionamiento de la cámara, conectada a la base de datos de las matrículas con permiso, les llegará a su domicilio un boletín con 80 euros de multa. No habrá opción de que use la calle Serradores como zona de estacionamiento para carga y descarga indiscriminada, ni como aparcamiento pegado a la muralla por las noches a un paso de la entrada a la plaza Mayor, como sucede en la actualidad y denuncian los vecinos que han promovido la petición ante la comisión de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de León.

La propuesta, aprobada por asentimiento de todos los grupos políticos, cuenta con el visto bueno de los técnicos municipales. El dictamen recoge que, en las próximas semanas se procederá a «la instalación de una cámara de control de accesos como las que ya existen en las zonas con tráfico restringido», además de que se modificará «la señalización para avisar de la presencia de control automático de accesos».

El acuerdo se asienta después de haber descartado la otra alternativa que habían esbozado los técnicos. En el expediente se reseñó la opción de que se instalara «un bolardo móvil de tipología similar a los que se encuentran en distintos puntos de la ciudad, como puede ser Legio VII, a la altura de la calle Independencia, que disponen de una llave para desbloquearlos y retirarlos». Pero, como argumento en contra se recordó que «podría generar de nuevo quejas entre los usuarios», como las que ya tuvo el anterior bolardo abatible, retirado en coincidencia con la reurbanización de Serradores, en el año 2018, cuando los vecinos insistieron en que a aquellos «con ciertos problemas de salud no les permitía o les resultaba muy costosa su manipulación».

La decisión favorece a los residentes con permiso de acceso a los garajes, al no volver a colocar un obstáculo que tenían que desbloquear de manera manual o incluso automática. Como contrapartida genera que no haya ningún elemento disuasorio para quienes tienen la costumbre, si no atienden a las nuevas señales verticales, ni advierten la presencia de la cámara de lectura de matrículas. El hábito quedará forzado por la reincidencia de las sanciones. Hasta entonces, «la inexistencia de elementos que fomenten el cumplimiento de la señalización establecida está interfiriendo con el uso previsto para esta vía», como se cita en el acuerdo que fuerza a que Serradores sea peatonal.

La medida atiende a la petición de un vecino por la reincidencia de los infractores que se cuelan en la calle