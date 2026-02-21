La oportunidad rural que muchos estaban esperando: un pueblo de León saca a concurso su bar por 100 euros

El bar, equipado y listo para funcionar, busca nuevo gestor en un municipio leonés que lo saca a concurso por 100 euros al año.Getty Images

Abrir un bar por menos de lo que cuesta una suscripción anual a una plataforma digital no es una metáfora. Está pasando en León. En Quintanilla de Flórez, un pequeño municipio situado a orillas del río Jamuz, el establecimiento hostelero del pueblo ha salido a concurso por un precio mínimo de 100 euros al año. La cifra es real. Pero lo que está en juego no es el dinero, sino algo mucho más relevante: que vuelva a encenderse la luz de uno de los espacios clave para la vida cotidiana del municipio.

Durante meses, el bar ha permanecido cerrado. Y en pueblos pequeños, cuando un bar baja la persiana, no desaparece solo un negocio: se apaga un punto de encuentro. Por eso, desde la pedanía se ha optado por facilitar al máximo la entrada de nuevos gestores que quieran apostar por el entorno rural.

El espacio está listo para funcionar. Cuenta con cerca de 190 metros cuadrados distribuidos entre zona de barra, comedor y servicios, además de una cocina completamente equipada que reduce de forma considerable la inversión inicial. No se trata de empezar desde cero, sino de continuar una actividad que forma parte de la identidad del lugar.

La concesión se plantea con vocación de estabilidad. El contrato tendrá una duración inicial de cinco años, con posibilidad de ampliarse uno más si ambas partes lo acuerdan. Esta continuidad ofrece margen suficiente para consolidar un proyecto serio. Antes de formalizar el contrato, el adjudicatario deberá aportar una garantía económica de 3.000 euros, que se devolverá al término de la concesión siempre que el local se entregue en buen estado y se hayan cumplido las condiciones pactadas.

El bar deberá abrir al menos seis días por semana, incluyendo fines de semana y festivos locales. En invierno, el horario mínimo fijado va desde la una del mediodía hasta las nueve de la noche, mientras que en verano se amplía hasta la medianoche. La intención es clara: asegurar que el establecimiento vuelva a convertirse en referencia diaria para vecinos y visitantes.

Más allá del punto económico, lo que realmente pesará en la adjudicación será el proyecto. Se valorará especialmente la propuesta de gestión, la experiencia previa en hostelería y la implicación con el entorno. No basta con servir consumiciones; se busca una iniciativa que aporte actividad y dinamismo. Aquellas candidaturas que incluyan eventos gastronómicos, degustaciones de productos locales o pequeñas actuaciones culturales contarán con una valoración adicional, ya que el objetivo es que el bar sea algo más que un simple negocio.

También se tendrá en cuenta la apuesta por productos de la tierra, como embutidos y vinos con denominación de origen León, reforzando así el vínculo entre hostelería y economía local.

En cuanto a los requisitos legales, podrán presentarse tanto profesionales individuales como empresas que cumplan con las obligaciones fiscales y laborales correspondientes y acrediten estar al corriente de pagos con la Administración. El plazo para presentar candidaturas se extiende hasta finales de marzo, lo que convierte esta convocatoria en una oportunidad limitada en el tiempo.

El futuro gestor asumirá los gastos habituales de suministros como luz, agua o calefacción y deberá garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria y de seguridad vigente. Asimismo, será imprescindible contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles incidencias derivadas de la actividad. El espacio no podrá cederse ni subarrendarse sin autorización expresa.