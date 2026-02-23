FGULEM y CT Ingenieros lanzan dos nuevos itinerarios de formación y empleo para titulados en Ingeniería Aeroespacial e Industrial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (FGULEM) y CT Ingenieros han suscrito un nuevo acuerdo dentro del programa Experience Plus, que permitirá poner en marcha dos itinerarios formativos especializados dirigidos a jóvenes titulados en ingeniería.

La iniciativa refuerza la colaboración entre ambas entidades para impulsar la empleabilidad cualificada en sectores estratégicos como el aeroespacial y la ingeniería industrial avanzada, conectando talento joven con empresas líderes y facilitando su transición efectiva al mercado laboral.

El programa, de diez meses de duración, ofrece dos itinerarios de alta especialización. Por un lado, Cálculo Estructural Aeronáutico permitirá a los participantes integrarse en proyectos reales del sector aeroespacial, realizando análisis estructurales mediante metodologías FEM, simulaciones y elaboración de informes técnicos.

El segundo, Ingeniería Basada en Modelos (MBE), formará a titulados en ingeniería en el desarrollo de modelos de sistemas complejos aplicados a entornos industriales reales, utilizando herramientas avanzadas de modelado y transformación digital industrial.

Ambos itinerarios incluyen formación teórica intensiva y prácticas remuneradas, con una bolsa económica que puede alcanzar hasta 1.500 euros brutos mensuales en jornada completa, y un compromiso de contratación para al menos el 50% de quienes finalicen con éxito el itinerario. El programa se desarrollará en las instalaciones de CT Ingenieros en León entre el 16 de marzo y el 23 de diciembre de 2026.

Los itinerarios están dirigidos a residentes en Castilla y León con titulación universitaria reciente en áreas como Ingeniería Aeroespacial, Aeronáutica, Mecánica, Industrial, Eléctrica, Electrónica o Informática, con nivel alto de inglés e inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 4 de marzo de 2026.

Con esta nueva alianza, FGULEM y CT Ingenieros consolidan su apuesta por la formación técnica de alto nivel y por generar oportunidades profesionales en sectores industriales de alto valor añadido, contribuyendo al desarrollo del talento joven y al fortalecimiento del ecosistema empresarial en Castilla y León.