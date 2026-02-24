Óscar Puente reactiva la A-60 en Valladolid mientras el trazado en León sigue estancado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un paso significativo hacia la reactivación de la autovía A-60 que conecta Valladolid y León, al aprobar de forma provisional el proyecto de trazado del tramo Villanubla–La Mudarra, en la provincia de Valladolid.

El anuncio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), detalla que el proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 74.750.633,16 euros. Esta aprobación provisional implica la incoación del expediente de información pública, un trámite clave que permitirá la declaración de utilidad pública de las obras, la urgente ocupación de los terrenos afectados y la posibilidad de expropiaciones, ocupaciones temporales o imposición de servidumbres.

El tramo Villanubla – La Mudarra supone una continuación natural al ya existente entre Valladolid y el entorno del aeropuerto de Villanubla, y acerca la infraestructura al límite provincial con León, pasando por municipios como Castromonte, Valdenebro de los Valles, La Mudarra y Medina de Rioseco.

Durante un período de 30 días hábiles a partir de la última publicación reglamentaria, el proyecto, la resolución de aprobación provisional y la relación de bienes y derechos afectados estarán disponibles para consulta en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, en los ayuntamientos mencionados y en la web del Ministerio.

Cualquier persona física o jurídica podrá presentar alegaciones u observaciones a través de los canales establecidos en la Ley 39/2015, incluyendo la posibilidad de rectificar errores en la relación de afectados o de oponerse a la urgente ocupación por motivos de fondo o forma. Esta noticia llega en un contexto de largos años de retrasos y parálisis que ha afectado al conjunto de la A-60. La infraestructura, concebida como una autovía completa entre ambas capitales, ha sufrido periodos de estancamiento, con tramos centrales y leoneses que han permanecido en un limbo administrativo durante lustros, a pesar de su importancia para mejorar las comunicaciones y el desarrollo territorial entre Valladolid y León. El avance en este tramo vallisoletano representa una de las primeras actuaciones concretas recientes para desbloquear el proyecto, aunque el futuro de los tramos más al norte, ya en provincia de León, sigue condicionado a factores como la intensidad de tráfico y prioridades presupuestarias. Con esta aprobación provisional, el Ministerio busca impulsar una vía que ha sido objeto de reiteradas demandas por parte de instituciones y ciudadanos de ambas provincias, que reclaman desde hace tiempo una conexión más rápida y segura.