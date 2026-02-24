Feijóo participará en actos electorales en León, sin fecha ni escenario decididos

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, participará en alguno de los actos electorales programados por el partido en León, el marco de la campaña que se inicia el jueves para las elecciones a la presidencia de la Comunidad el próximo día 15 de marzo. No está concretada la fecha ni el lugar hasta que se concrete su agenda. También se anuncia la presencia de Alfonso Fernández Mañueco, candidato popular, que será más numerosa en participaciones aunque tampoco se ha desvelado su agenda.

El anuncio lo hizo esta mañana el leonés Ricardo Gavilanes, portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, acompañado en rueda de prensa por María José Álvarez Casais, cabeza de lista del PP por León, acompañada en el acto por Elena Bollo y Elena Báilez.

El slogan 'Aquí certezas' tiene su explicación. "Aquí, porque es la provincia de León, y certezas porque precisamente son las certezas lo que es importante para las personas que tengan certezas, que tengan certezas los colectivos, los autónomos, los empresarios, las personas y las familias", explicó Gavilanes.

Habrá actos sectoriales con los diferentes colectivos "para hablar de lo que realmente interesa a las personas y las necesidades de las personas que de hecho esas 1.031 medidas que se presentaron en el programa electoral". Lo que se pretende "es afianzar los servicios sociales que tenemos que son de los mejores que hay en España. También la educación que es la mejor de España o nuestra sanidad que es la segunda mejor valorada de toda España",, señaló Gavilanes. "Queremos estar entre las tres mejores Comunidades de España".

Aparte de Feijóo "también van a venir líderes nacionales a la provincia de León así como los distintos consejeros de la Junta de Castilla y León para explicar también el programa y para explicar las necesidades de los leoneses", cerró Gavilanes.

Álvarez Casais enfatizó que lo que realmente importa al PP "son las personas de Castilla y León y las personas de León. Las personas serán el epicentro de nuestra campaña y centraremos todos nuestros esfuerzos en sus mensajes".

"Nosotros no venimos a experimentar, sabemos lo que hacemos porque tenemos una experiencia que nos avala y unos indicadores para saber lo que tenemos que hacer y cómo lo que tenemos que hacer con rigor", dijo la cabeza de lista por León.

El programa del PP contiene 1.031 propuestas, con 1.031 certezas y a partir de ahora empezaremos a explicarlo. Queremos llegar a todas las personas con una campaña de cercanía, pegada al territorio. Hay que decidir qué modelo de comunidad autónoma y qué modelo de provincia queremos para León".