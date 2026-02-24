El PP denuncia el agravio de Puente que niega bonificaciones para el peaje de la AP-71 mientras Mañueco ofrece propuestas “sin ser su competencia”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP exige al Gobierno la bonificación del peaje de la A-71 entre León y Astorga, siguiendo el ejemplo de lo que “practica” en otros territorios para que los leoneses “no seamos víctimas de un mapa de desigualdad territorial impuesto por este Gobierno”.

Esta es la petición formulada por la diputada Silvia Franco en la Comisión de Transportes del Congreso dentro de la moción presentada por el Grupo Popular en la que insta al Gobierno a bonificar los peajes en las autopistas de Castilla y León.

“Las instituciones de León, Astorga y El Bierzo reclaman soluciones”, enfatizó la diputada leonesa quien comparó el agravio del Gobierno con el compromiso de Alfonso Fernández Mañueco que “incluye” en el programa electoral una bonificación de hasta el 60% para los conductores recurrentes “sin ser su competencia directa”.

“El ministro Puente premia con generosas bonificaciones a otras autopistas mientras castiga a León”, incidió Silvia Franco en su intervención, al tiempo que exigió, de nuevo, “la reprobación del ministro por su gestión opaca y por dar la espalda a los leoneses”.

Esta discriminación se traslada, también, a las bonificaciones de la A-66 entre León y Asturias. “Después de un año del bypass provisional” fruto de un desprendimiento “se sigue cobrando el peaje completo, algo de dudosa legalidad” y el Gobierno no implementa nuevas bonificaciones “mal diseñadas a las que solo acceden el 20% de los usuarios”.

Silencio del PSOE leonés

La diputada leonesa calificó de “incomprensible” que el PSOE de León defienda un “no rotundo” a la bonificación del peaje de la A-71 y a que los leoneses no mejoren las bonificaciones de la A-66 entre León y Asturias “Se entienda que el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, se haya ausentado del debate en un tema que afecta directamente al futuro de la provincia”.

“Es indignante”, prosiguió, que “los diputados socialistas leoneses se plieguen sin pudor”, algo que también hizo partícipe a su socio de gobierno en la Diputación de León, la Unión del Pueblo Leonés, que “no dice nada”.

Silvia Franco manifestó que “todos temen contrariar al ministro Puente” y ese miedo “pesa más” que su deber por defender los intereses de los leoneses.

Como conclusión, aseguró que “en León nos engañan con palabras, mientras en el Congreso votan para mantener si bonificar la AP-71 y dejar las de la AP-66 como están”.

La propuestas del grupo Popular en el Congreso fue aprobada con los votos favorables del PP y Vox, en voto en contra de Bildu y las abstenciones del resto de los grupos.