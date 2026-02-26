La Ruta de la Plata pide turno ante la ventana que abre Europa en 2027

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

El encuentro online resultó en una clase magistral sobre los efectos devastadores que el cierre de la Ruta de la Plata ocasionó sobre las provincias que dejó desamparadas estos cuarenta años; una clase magistral sobre la oportunidad que supone recuperar el trazado para dinamizar la economía, la sociedad y la pirámide poblacional; una clase magistral en torno a las consecuencias de la hemiplejia que condena al oeste español al olvido sin tren frente al agravio inversor frente a los 8.000 millones que se funden con el desarrollo del Mediterráneo.

Magistral, en las conclusiones, José María Alonso, que puso voz a la voluntad de Corredor Oeste de hacer buena la intención de la sociedad civil y las asociaciones que aglutina, para denunciar «la nula voluntad» del Gobierno en reabrir la Ruta de la Plata, con referencias veladas al plan de viabilidad que desde hace dos años aletarga el desarrollo del proyecto, derivado de la «presión social que desde 2023 ha devuelto la esperanza a la recuperación de la vía». «Hace falta la Ruta de la Plata, porque sin Ruta de la Plata el oeste español está perdido», invocó Alonso con el relato reivindicativo que ha distinguido a Corredor Oeste en defensa del trazado ferroviario que es heredero de un corredor de comunicación en la península con un éxito contrastado desde hace dos mil años. Éxito también, que «por falta de voluntad política» no se quiere reeditar contra la expresión social de tres años de movilizaciones ciudadanas y eventos de reivindicación como este que se celebró bajo el amparo de la Cámara de Comercio de Béjar. «No podemos esperar otros treinta años para enmendar el resultado de estos cuarenta años aislados», reclamó José María Alonso al diseccionar el error del diseño del Corredor Atlántico partido en tres secciones que impiden un resultado eficiente para la movilidad en la península. «Se olvidaron de la columna vertebral, y sin este tramo el resto no tendrá éxito por el empeño de conducir todo el enlace a través del embudo de Madrid y a través de Valladolid.

Esa es la solución que aporta la Ruta de la Plata contra la idea de hacer pasar todo por el centro; reivindicamos las soluciones circulares en la península», contrapuso frente a la tendencia de centralizar circulación a base de abandonar territorios en una estrategia que empeorará la situación cuando se implemente la y griega vasca, o se desarrollen más los corredores del noroeste. «Frente a esa hemiplejia, la Ruta de la Plata, y la gran oportunidad que tenemos al abrirse en 2027 la nueva ventana de financiación, que permitirá acercar avances antes de 2030, tal y como se nos negó en el intento de agilizar trámites para que las obras llegaran a la Ruta de la Plata antes del final de esta década», desgranó José María Alonso. Corredor Oeste también ofrece detalles definitivos entre los planes sobre los que elevará el regreso de los trenes a la Ruta de la Plata. «Por una inversión de 1.900 millones no se puede negar el futuro a todo un territorio que sufre el abandono desde hace cuarenta años; 1.900 millones que son una cuantía casi anecdótica frente a los 8.000 millones que se han destinado a la zona del Corredor Mediterráneo», aclaró sobre las cifras con las que el Gobierno quiere justificar su negativa a invertir entre Asturias y Cádiz, entre Plasencia y Astorga. «El ministro dice una cifra, seis mil millos, y el comisionado del corredor atlántico habla de cuatro mil millones». Corredor Oeste tiene la vista puesta en el veredicto del estudio de viabilidad («ya tenían que haber publicado las conclusiones el 20 de febrero, con lo que nos tememos lo peor», pero no por eso abandona la defensa de la vía: «No aceptaremos otra cuestión que no sea la de meter obra de forma inmediata en la traza, en el tramo entre Plasencia y Salamanca», mientras reiteró su llamamiento a la unidad de los agentes sociales y las agrupaciones de base civil que ayer mismo se volvieron a citar en torno a la llama que avivan en la Ruta de la Plata; las mismas que han impulsado tres años de movilizaciones continuas para dar visibilidad a un flanco de España abandonado a su suerte. Buenaventura Velasco, de la cámara de Béjar, Germán Barrios, David González, Teófila Martínez y Gabriel Álvarez aportaron las intervenciones de tono técnico que abundan en la necesidad de la Ruta de la Plata, más allá de la bendición de la UE que avala el regreso del tren por las directrices en la estrategia de la política de Defensa.