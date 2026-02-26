Diario de León

El PSOE denuncia la situación de «abandono» de la educación rural

La candidatura del PSOE de León en Valdefresno.

La candidatura del PSOE de León en Valdefresno.DL

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La candidatura del PSOE de León a las Cortes de Castilla y León ha visitado el municipio de Valdefresno para evidenciar el abandono de la educación rural por parte de la Junta de Castilla y León, «una situación que limita el presente y el futuro de quienes viven en los pueblos de la provincia», según señalan en un comunicado. Durante la visita, la cabeza de lista del PSOE de León a las Cortes, Nuria Rubio, ha denunciado «la falta absoluta de compromiso del Gobierno autonómico y de la Consejería de Educación con el medio rural», una política que, a su juicio, responde a «un modelo que castiga a los pueblos y empuja a sus vecinos y vecinas a marcharse».

Rubio ha puesto como ejemplo la situación del CRA de Santibáñez del Porma, uno de los pocos centros rurales que se mantienen en la zona, con 17 niños y niñas escolarizados que, según ha afirmado, lleva casi dos años esperando una respuesta ante la falta de espacio.

tracking