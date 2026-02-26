El PSOE denuncia la situación de «abandono» de la educación rural

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La candidatura del PSOE de León a las Cortes de Castilla y León ha visitado el municipio de Valdefresno para evidenciar el abandono de la educación rural por parte de la Junta de Castilla y León, «una situación que limita el presente y el futuro de quienes viven en los pueblos de la provincia», según señalan en un comunicado. Durante la visita, la cabeza de lista del PSOE de León a las Cortes, Nuria Rubio, ha denunciado «la falta absoluta de compromiso del Gobierno autonómico y de la Consejería de Educación con el medio rural», una política que, a su juicio, responde a «un modelo que castiga a los pueblos y empuja a sus vecinos y vecinas a marcharse».

Rubio ha puesto como ejemplo la situación del CRA de Santibáñez del Porma, uno de los pocos centros rurales que se mantienen en la zona, con 17 niños y niñas escolarizados que, según ha afirmado, lleva casi dos años esperando una respuesta ante la falta de espacio.