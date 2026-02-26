UPL exige que se tramite la Ley de Dinamización Demográfica

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La candidata de UPL a las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, exige proteger al mundo rural y para ello tramitar de forma urgente la «tan prometida" Ley de Dinamización Demográfica por parte del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez, Quiñones. Así lo defendió la líder leonesista en su visita a Encinedo acompañada por el número dos de su lista, Luis Mariano Santos, y donde se reunió con concejales de UPL.

«Aquí, en La Baña, en el municipio de Encinedo, hemos podido constatar la situación real del mundo rural», reconoció Gallego, que detalló como los niños y niñas al cumplir los 12 años se ven obligados a trasladarse 40 kilómetros para ir al instituto. Además, advirtió que «tienen a 150 kilómetros» de distancia con el Complejo Asistencial Universitario de León, lo que dificulta de gran manera afrontar cualquier urgencia. La candidata leonesista remarcó que «esta es la realidad» del mundo rural y mientras tanto las Cortes «siguen sin legislar» y de forma destacada esa Ley de Dinamización Demográfica. «Se ha prometido de forma reiterada por Suárez-Quiñones, siempre a las puertas de unas elecciones, y ahora seguro que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, volverá a prometerla sin hacer absolutamente nada», sentenció.