El Ayuntamiento de León inicia la reparación del asfalto en diez calles de la ciudad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León comenzará el próximo lunes, 2 de marzo, los trabajos de reparación parcial del aglomerado asfáltico en diferentes vías del municipio. Estas actuaciones, que se prolongarán hasta el día 8 de marzo, tienen como objetivo subsanar los desperfectos ocasionados en el pavimento por las intensas lluvias registradas durante las últimas semanas.

Debido a la ejecución de estas tareas, se producirán restricciones puntuales del tráfico rodado en las zonas afectadas. La Policía Local de León será la encargada de coordinar y realizar el control de la circulación mientras duren los trabajos en la calzada.

El plan de bacheado previsto para esta semana incluye intervenciones en la calle Santa Ana, calle Monja Etheria, avenida Fleming, avenida Antibióticos, avenida Padre Isla y la avenida Álvaro López Núñez. Asimismo, los operarios actuarán en la calle Ramón y Cajal, la rotonda de Gutiérrez Mellado, la calle Policarpo Mingote y la avenida Universidad.