El Ayuntamiento de León tapa con arena la ristra de socavones de la ciudad

El socavón de Padre Isla se ha tapado por el momento con un poco de arena. virginia morán

El parte de precipitaciones, atormentado con nieve y agua y aderezado con las heladas y el efecto de la sal esparcida a manta, se traduce en el listado de calles pendientes de arreglo urgente en la capital leonesa. No dan abasto las brigadas de la empresa de la privatización del mantenimiento de infraestructuras, que se lleva 4,2 millones al año, para atender las demandas que entran en el listado con la apostilla de urgente. La explosión de incidentes, que van desde el bache incipiente en el que se desprende la gravilla hasta el socavón en el que se entierra la rueda hasta reventar el amortiguador, hace que se haya optado por soluciones de paliativos encargadas por los responsables municipales a la espera de que escampe, llegue el buen tiempo y el balance de daños aconseje los viales beneficiarios de entrar en el plan de asfaltado.

Hasta entonces, la nueva política de los responsables del mantenimiento pasa por intentar atenuar los problemas con medidas intermedias. El empeño ha hecho que se opte por aplicar cuidados paliativos a socavones como el que persiste en mitad de la avenida Padre Isla, año tras año.

Socavón en Gran Vía de San Marcos.Virginia Morán

El hoyo se excava desde después de Navidades en mitad del paso de peatones que hay nada más atravesar el cruce con la calle La Torre. Después de semanas de reincidencia, se ha optado por aplicar como solución el relleno con arena, sin aglomerado alguno por encima.

De momento, ha empezado por compactarse el firme, a la espera de que con todo el fin de semana por delante las nuevas lluvias y el tránsito de vehículos en esta arteria básica de la circulación determinen el éxito o el fracaso.

En jardín de San Francisco se actuó.Virginia Morán

Más suerte han tenido otros puntos de la ciudad. En la plaza del jardín de San Francisco, poco después de la intersección con la avenida Lancia, donde los conos cortaban la mitad del carril el jueves, se ha ejecutado el parcheo al uso. Los operarios terminaron de cerrar la brecha con aglomerado y siguieron adelante. Trabajo no les va a faltar. Álvaro López Núñez de adelante a atrás, la glorieta de Pinilla, la rotonda de entrada hacia Espacio León, Juan de Badajoz, Gran Vía...