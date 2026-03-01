Defensa frena la venta de su patrimonio y guarda en León 129 pisos para sus soldados

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

En el año 2000 Defensa inició una ruta para deshacerse de su patrimonio. Propiedades que había ido construyendo para alojar y dar servicio a los militares ante la alta movilidad del personal. Ahora, un cuarto de siglo después, se pone freno a la enajenación patrimonial. A finales del mes de enero, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) lanzó la Estrategia de Viviendas Militar, con la que busca paliar «la situación crítica de acceso a la vivienda por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas» con el objetivo de garantizar «una estrategia de gestión pública y sostenible» y también ofrecer medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, «contemplando las necesidades actuales del personal». A todo ello añade: «A corto plazo no se tiene previsto publicar una convocatoria de concurso de viviendas desocupadas».

En León, Defensa llegó a tener más de medio millar de viviendas, repartidas entre la ciudad de León, Astorga y el municipio de Valverde de la Virgen. Con estos tres núcleos, atendía las necesidades de sus tres acuartelamientos: los de tierra en Conde de Gazola, en Ferral del Bernesga, Santocildes en Astorga, y la Academia Básica del Aire y el aeródromo militar en La Virgen del Camino, además de otras instituciones, como la sede de la Subdelegación de Defensa. A estos mismos acuartelamientos darán servicio ahora esas 129 viviendas que ya no saldrán a la venta, a lo que desde el Ministerio de Defensa añaden el personal militar destinado en lo que era el polvorín de Cuadros y que ahora acoge en Centro de Ensayos Ambientales del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, organismo público de investigación que depende, precisamente, del Ministerio de Defensa.

De las 539 viviendas que Defensa tenía en la provincia de León antes de iniciar el proceso de venta, según los datos facilitados por el propio ministerio, tan sólo quedan 24 en la ciudad de León y 105 en Astorga. El grueso de las ventas se hizo en la capital leonesa, con 259 enajenaciones, a las que siguen las 104 de La Virgen del Camino y las 47 de Astorga.

Con el proceso de enajenación de sus propiedades, en la ciudad de León se deshizo de 259. Las primeras que se pusieron a la venta fueron las de las calles de San Mamés y Mariano Andrés, que estaban destinadas al personal del Ejército de Tierra y también se vendieron pisos en el bloque de viviendas de La Condesa. Las destinadas al personal del Ejército del Aire en Fernández Ladreda han tenido un proceso más lento. De hecho, aún queda algún piso por vender en ese gran bloque de entrada a la ciudad, que quedó escondido por el desarrollo urbanístico y la conexión de Fernández Ladreda con la rotonda de Michaisa.

La Virgen del Camino creció hacia el sur con el desarrollo de las cerca de 200 viviendas militares, lo que se conoció como la Colonia de Aviación que se construyeron a la entrada de la localidad. Primero fueron destinadas a familias de escasos recursos y tras varios periplos en el año 2000 se inició la venta de la mitad de las casas, otras quedaron en estado ruinoso y ahora Defensa trabaja en un proyecto para la construcción en una de las parcelas de 60 pisos de alquiler asequible.

En la capital maragata, Defensa vendió 47 pisos y aún conserva más de un centenar. En la última visita de la ministra Margarita Robles a Astorga, anunció una inversión de dos millones de euros para rehabilitar 60 viviendas en la calle Ramiro I y ponerlas a disposición del personal militar destinado en Santocildes.

En este proceso de venta también hay locales y solares y terrenos, algunos vinculados al Campo de Tiro del Teleno o a los edificios, con bajos en los que se daban servicios a los militares que residían en ellos.