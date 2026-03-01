Diario de León

Defensa frena la venta de su patrimonio y guarda en León 129 pisos para sus soldados

En la ciudad de León quedan 24 y en Astorga 105 para alojar a militares con destino en las bases

El cuartel de Almansa es uno de los grandes proyectos pendientes para la construcción de viviendas sociales.

El cuartel de Almansa es uno de los grandes proyectos pendientes para la construcción de viviendas sociales.fernando otero

Abigail Calvo
Publicado por
Abigail Calvo
León

Creado:

Actualizado:

En el año 2000 Defensa inició una ruta para deshacerse de su patrimonio. Propiedades que había ido construyendo para alojar y dar servicio a los militares ante la alta movilidad del personal. Ahora, un cuarto de siglo después, se pone freno a la enajenación patrimonial. A finales del mes de enero, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) lanzó la Estrategia de Viviendas Militar, con la que busca paliar «la situación crítica de acceso a la vivienda por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas» con el objetivo de garantizar «una estrategia de gestión pública y sostenible» y también ofrecer medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, «contemplando las necesidades actuales del personal». A todo ello añade: «A corto plazo no se tiene previsto publicar una convocatoria de concurso de viviendas desocupadas».

En León, Defensa llegó a tener más de medio millar de viviendas, repartidas entre la ciudad de León, Astorga y el municipio de Valverde de la Virgen. Con estos tres núcleos, atendía las necesidades de sus tres acuartelamientos: los de tierra en Conde de Gazola, en Ferral del Bernesga, Santocildes en Astorga, y la Academia Básica del Aire y el aeródromo militar en La Virgen del Camino, además de otras instituciones, como la sede de la Subdelegación de Defensa. A estos mismos acuartelamientos darán servicio ahora esas 129 viviendas que ya no saldrán a la venta, a lo que desde el Ministerio de Defensa añaden el personal militar destinado en lo que era el polvorín de Cuadros y que ahora acoge en Centro de Ensayos Ambientales del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, organismo público de investigación que depende, precisamente, del Ministerio de Defensa.

De las 539 viviendas que Defensa tenía en la provincia de León antes de iniciar el proceso de venta, según los datos facilitados por el propio ministerio, tan sólo quedan 24 en la ciudad de León y 105 en Astorga. El grueso de las ventas se hizo en la capital leonesa, con 259 enajenaciones, a las que siguen las 104 de La Virgen del Camino y las 47 de Astorga.

Con el proceso de enajenación de sus propiedades, en la ciudad de León se deshizo de 259. Las primeras que se pusieron a la venta fueron las de las calles de San Mamés y Mariano Andrés, que estaban destinadas al personal del Ejército de Tierra y también se vendieron pisos en el bloque de viviendas de La Condesa. Las destinadas al personal del Ejército del Aire en Fernández Ladreda han tenido un proceso más lento. De hecho, aún queda algún piso por vender en ese gran bloque de entrada a la ciudad, que quedó escondido por el desarrollo urbanístico y la conexión de Fernández Ladreda con la rotonda de Michaisa.

La Virgen del Camino creció hacia el sur con el desarrollo de las cerca de 200 viviendas militares, lo que se conoció como la Colonia de Aviación que se construyeron a la entrada de la localidad. Primero fueron destinadas a familias de escasos recursos y tras varios periplos en el año 2000 se inició la venta de la mitad de las casas, otras quedaron en estado ruinoso y ahora Defensa trabaja en un proyecto para la construcción en una de las parcelas de 60 pisos de alquiler asequible.

En la capital maragata, Defensa vendió 47 pisos y aún conserva más de un centenar. En la última visita de la ministra Margarita Robles a Astorga, anunció una inversión de dos millones de euros para rehabilitar 60 viviendas en la calle Ramiro I y ponerlas a disposición del personal militar destinado en Santocildes.

En este proceso de venta también hay locales y solares y terrenos, algunos vinculados al Campo de Tiro del Teleno o a los edificios, con bajos en los que se daban servicios a los militares que residían en ellos.

El cuartel de Almansa, el gran activo que sigue en el aire

El acuartelamiento de Almansa, en la carretera de Asturias en la ciudad de León, es el gran activo, el gran proyecto en León, que sigue en el aire, después de que en 2023 el Consejo de Ministros aprobase destinar suelos del Ministerio de Defensa al desarrollo y la promoción de vivienda asequible a nivel nacional. Una iniciativa que, a su vez en León, volvía a activar un proyecto surgido ya en 2007 para la construcción de pisos sociales. Desde entonces, todo sigue parado pese a que en julio de 2024 el Sepes (la empresa pública Empresarial de Suelo, ahora renombrada como Casa47) analizaba en la «viabilidad» del proyecto para la activación de la propuesta, esta continúa en vía muerta aunque el proyecto de construcción en Valverde sí ha tenido avances con una partida para desarrollar la construcción de 60 inmuebles. Almansa acoge también una residencia militar, que fue reformada en 2020, y que forma parte de la red que tiene el Ejército para acoger a los soldados y que actúa como núcleo de acción social. El acuartelamiento tiene más de 8.000 metros, de los que más de cinco mil serían los destinados a la construcción de ese plan de viviendas sociales. En ese gran espacio a la entrada de la ciudad el Ejército de Tierra ubicaba, desde mediados de los años 60, al Regimiento de Almansa, especializado en la cría de sementales militares, que fue trasladado a Valladolid en 2002. En 2010, Defensa sacó por primera vez a la venta parte de las instalaciones y desde entonces, el proceso no ha fraguado en ninguno de los intentos. Han pasado, entonces, casi dos décadas en los que el gran solar —que cuenta con edificaciones— sigue sin avances para ampliar la oferta de vivienda pública.
tracking