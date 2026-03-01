Diario de León
URGENTE

Irán confirma la muerte de Jameneí y promete una gran operación militar en venganza

Las marzas, en fotos

La tradición volvió a cobrar vida este sábado en una exhibición de identidad y cultura popular

Virginia Moran

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La tradición volvió a cobrar vida este sábado en una exhibición de identidad y cultura popular. La vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas, conocidas también como Marzas, transformó el corazón de la ciudad en un escenario compartido donde la música y el folclore fueron los  protagonistas. Esta cita anual, impulsada por el compromiso de la Asociación Cultural Aguzo con el respaldo del Ayuntamiento, permitió que vecinos y visitantes redescubrieran el pulso de sus raíces a través de un recorrido sonoro por las calles más emblemáticas del centro.

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

Virginia Moran

León se rindió este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas

tracking