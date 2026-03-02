La granja de embriones avícolas que espera levantar el vuelo desde León

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Granjas Camis ya tiene en marcha un segundo núcleo con el que va a implementar la gestión de embriones de alta cualificación genética en León; el primero de esta serie productiva entró en actividad en el cambio de año, con una perspectiva exportadora sin precedentes en la provincia leonesa. Ahí es donde encaja esta sociedad con sus centros asentados en parajes próximos a Valdevimbre y Ardón una progresión de negocio que le facilitaría una central de carga en el aeropuerto de León; una herramienta a mano para exportar, para simplificar los trámites que hasta ahora implican el despliegue de una logística que retrasa procesos y enreda con los tiempos. Los embriones avícolas están en la cima de un estrato productivo que cuenta con una tecnología puntera, en la línea del empeño por la innovación que ha definido el historial de Camis desde que puso en marcha su andadura a principios de esta década. Camis maneja una inversión de más de once millones de euros con el fin de ampliar y consolidar nuevo perímetro de producción en torno a la línea avícola de huevos fértiles, para la que construye ahora dos núcleos de diez naves con una capacidad final de 90.000 gallinas; en 2025, y en esta fase, redondeó una inversión de 7.5 millones de euros, y la creación de 16 puestos de trabajo en las líneas de producción. Ese es el siguiente salto cualitativo que aborda esta entidad, que se puso en pie en 2021, en el entorno de Ardón, y desde donde ha certificado punto por punto la planificación y el crecimiento del negocio. El nuevo estadio será el centro de clasificación y empaquetado de huevo fértil, que acapara una inversión de dos millones y medio de euros, con la generación de ocho empleos directos y cien puestos de trabajo indirectos. El desarrollo del segundo núcleo para la línea de los embriones en huevos, con un referente genético consolidado a nivel mundial, permite hablar ya de emporio al referirse al contorno que toma este emplazamiento de Camis, que tiene que ir a buscar aviones a aeropuertos lejanos para certificar el proceso exportador, satisfacer la demanda que cubre en sus factorías con alma y esencia de laboratorio en países de los cinco continentes. Si esta misma semana se aireó un estudio encuesta entre empresario leoneses sobre la utilidad de la central de mercancías en el aeropuerto de León, con datos concluyentes sobre el porcentaje de empresas que verían con acierto el nuevo soporte intermodal en La Virgen del Camino, Camis expone el ejemplo práctico sobre el beneficio que le reportaría para el tejido productivo leonés contar un con una línea mercante en el aeropuerto. La expansión internacional de la producción de Camis se concreta mejor con la inmediatez para los procesos del transporte, por la naturaleza de la actividad, y la eficiencia en el traslado. Las empresas leonesas interesadas en contar con una lanzadera de mercancías en La Virgen esperan desde hace seis años por el desarrollo de una oportunidad ilusionantes que genere optimismo a la hora de proyectar nuevos horizontes de negocio y oportunidades. La central de mercancías comparte liturgia con el resto de estructuras que se esperan en León; los estudios de viabilidad aletargaron los procesos, hasta el punto de olvidar el propósito del análisis. Luego, incide la voluntad política. Se anuncian reuniones entre las administraciones provinciales y altos cargos de Aena para desbloquear esta oportunidad de León de remontar el vuelo.