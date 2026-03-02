Los corruptos se dan por aludidos en la LE-20

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Le duró un suspiro a León ese nuevo muro de las lamentaciones bajo los pasos inferiores de la Ronda Este, el pim pam pum entre un revestimiento de metal que deja deslizar la brocha para grabar rápido la consigna. Los mensajes se colocan en los extremos; leña a la corruptela que salpica a diario los medios de comunicación social. Los retratados se dieron por aludidos, como se puede observar entre las dos fotos que captó Virginia Morán con apenas dos semanas de diferencia. Llegaron en camionetas unos mandados de mantenimiento para poner blanco sobre negro, justo al revés de lo que pretendían los denunciantes que encontraron sobre las paredes de contención de la LE-20 lo que se niega en soportes de intercambio informativo. Las redes se percataron de la jugada: para tapar algunos baches no se dan tanta prisa.