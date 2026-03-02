El precio del alquiler en León alcanza su máximo histórico en febrero de 2026

La subida del alquiler en León hasta los 9,1 €/m² encarece viviendas como esta, cuyo precio mensual puede superar los 70 euros más que hace un año en pisos de tamaño medio.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El mercado del alquiler en León acaba de cruzar una línea simbólica. Este Febrero de 2026 el metro cuadrado alcanza los 9,1 euros y se sitúa oficialmente en su máximo histórico. Es el dato certificado por el último informe de idealista, que confirma una tendencia sostenida al alza durante todo el último año.

El alquiler en León alcanza su máximo histórico en febrero de 2026

El precio medio del metro cuadrado en alquiler en León se sitúa en 9,1 €/m², tras subir un 1,9 % respecto a enero y un 9,7 % en comparación con febrero de 2025. La cifra no solo consolida la recuperación, sino que fija un nuevo récord en la serie histórica.

La evolución reciente muestra un patrón inequívoco. En marzo de 2025 el precio estaba en 8,3 €/m². En verano ya se movía en torno a los 8,7-8,9 euros. En diciembre tocó los 9,1 euros, enero corrigió ligeramente hasta 9,0 y febrero vuelve a escalar hasta el récord actual.

El encarecimiento del alquiler en León hasta los 9,1 €/m² sitúa a la capital en su máximo histórico, con especial presión en zonas céntricas como estas.Getty Images

Cómo impacta el récord del alquiler en León en los barrios clave

El comportamiento no es homogéneo en todos los distritos. En Centro Ciudad el precio alcanza los 9,4 €/m², todavía un 2,5 % por debajo de su techo de septiembre de 2025. En La Chantría-La Lastra se sitúa en 9,0 €/m², con una potente subida interanual del 14,3 %, aunque aún ligeramente por debajo de su máximo de diciembre. San Mamés-La Palomera, por su parte, marca 9,5 €/m², prácticamente iguala su récord de enero y registra la subida interanual más intensa entre los principales barrios analizados, con un 17,7 % más que hace un año.

Lo relevante es que el conjunto de la ciudad, como media agregada, sí firma su máximo histórico. Eso implica que, aunque algunos barrios ya tocaron techo meses atrás, el promedio global nunca había sido tan alto.

El verdadero motivo detrás de la subida del alquiler en León

La subida interanual del 9,7 % no es aislada. En enero el incremento anual era incluso superior, del 10,2 %, y en diciembre alcanzaba el 11,6 %. La tendencia lleva meses por encima del 10 %. En apenas un año el metro cuadrado ha pasado de 8,3 a 9,1 euros. Ocho décimas que, en un piso de 90 metros, suponen más de 70 euros mensuales adicionales.