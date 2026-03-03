Las Lomas requiere franjas de protección de 30 metros contra el peligro de incendios en León

Una mera actividad formativa del Servicio de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de León detectó en abril del año pasado el riesgo de que un incendio en la urbanización de Las Lomas pueda tener consecuencias irreparables, en caso de que no se adopten medidas al respecto. Los bomberos entienden que sería fundamental crear «espacios defendibles» a través de la fórmula de la selvicultura. La necesidad de los desbroces es patente, pero a criterio de los profesionales, se requiere «continuidad».

El riesgo de que las condiciones meteorológicas deparen otra ola de incendios similar a la del año pasado a la vista de la acumulación de precipitaciones registrada este año, ha llevado a los vecinos a expresar su preocupación.

Por de pronto, los responsables del Servicio de Incendios han solicitado que se inste a la creación de una franja de protección de alrededor de 30 metros de ancho en el entorno de las viviendas, en las que se debe eliminar todo vestigio de combustible.

El Ayuntamiento de Valdefresno recibió una denuncia en junio de 2025 y una comunicación de la Junta Gestora de la Comunidad de Propietarios de la Urbanización Las Lomas, en el que se hace constar el estado de abandono de las fincas y se subraya que la competencia es de jurisdicción municipal.

Las parcelas afectadas no disponen de cierre, por lo que se dispone de libre acceso a la zona por parte de los empleados municipales de Valdefresno para realizar las labores de desbroce en caso de que los propietarios se nieguen.

PARCELAS REQUERIDAS

27 parcelas han sido requeridas para que ejecuten tareas de limpieza, pero mes y medio después del trámite no se había recibido respuesta en la comunidad de propietarios de Las Lomas.

Omar Álvarez, oficial superior del Servicio de Prevención de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de León, explica en su informe que la intervención llevó a la conclusión de que la alineación de factores como la exposición al viento, laderas ascendentes y exposición a la solana del combustible, «genera una zona de riesgo elevado para la propagación de un incendio» que de forma rápida impactaría contra la propia urbanización con alta intensidad, «afectando a muchas de las viviendas que se sitúan en primera línea, constatando que muchas de ellas tienen continuidad de combustible hacia su interior».

MINIMIZAR efectos

Para minimizar los efectos, lo que se propone desde este servicio es «realizar espacios defendibles para los intervinientes a través de trabajos de selvicultura a los bordes de la urbanización·», que ante la propagación del incendio pudiese minimizar sus efectos. «Existen varias zonas que se han llevado a cabo desbroces pero que no tienen continuidad en las zonas indicadas», reza el informe, al que ha tenido acceso este periódico.

Así las cosas, es obligatorio mantener limpias las zonas próximas a viviendas «mediante desbroce y poda de vegetación seca creando fajas de combustible reducido en áreas estratégicas». También sería conveniente prohibir acumulación de residuos vegetales cerca de viviendas e incluso sancionar a los vecinos que no cumplan con la normativa vigente en dicha materia. Igualmente, sería aconsejable establecer franjas de protección entre áreas forestales y zonas urbanas mediante sistemas de bombeo de agua a través de aspersores de gran caudal.

De todo ello se concluye que resultaría conveniente informar a la población sobre el riesgo y las medidas de autoprotección. «Este aspecto ya se ha llevado a cabo a través del SPEIS con un tríptico que se divulga a través de las redes sociales y que se ha hecho llegar a los vecinos de la urbanización».