Arrancan tres días de ciencia para todos en León

Desde hoy y hasta el jueves el Palacio de Exposiciones de León estará un gran laboratorio dedicado a la experimentación de los alumnos de toda la provincia y también de toda la sociedad. Un gran encuentro en el que medio centenar de grupos de investigación de la Universidad de León muestran lo que hacen de forma práctica y divertida.

Los alumnos de cuarto del Ponce han tenido que rescatar, haciendo un 'scape room', a un compañero que se había contagiado de listeria. Tras resolver todas las claves, han localizado el antibiótico y han aprendido que estos medicamentos “sólo se pueden usar con las bacterias, con los virus como el de la gripe, no”, han dicho al unísono tras abrir el cofre.

Otro grupo, de sexto del González de Lama han tenido que construir un puente gracias a triángulos, de la mano de tres investigadoras y alumnas de Ingeniería Mecánica, Celia, Lucía y Jimena, del grupo Ingemachines. Adrián era el ingeniero jefe y sobre este alumno ha recaído la responsabilidad de que la obra fuera resistente.

Y así, Lis 52 grupos de investigación reciben constantemente a pequeños futuros investigadores para despertar en ellos vocaciones científicas y enseñarles qué hacen en sus laboratorios.

La rectora de la ULE, Nuria González, se refirió a la cita como “el mayor evento divulgativo científico de la Universidad de León”, que convierte al Palacio de Exposiciones en “un laboratorio abierto, un aula compartida entre generaciones y un punto de encuentro entre el presente y el futuro”, así como “un espacio de inspiración, de aprendizaje y de colaboración”, por el que pasarán escolares de más de un centenar de centros de toda la provincia y también de otras de la Comunidad.

“Expociencia es la exposición más visible de lo que somos como universidad, además de un espacio donde se investiga, se genera conocimiento, se cuestiona lo establecido y se buscan nuevas respuestas a los desafíos de nuestro tiempo”, afirmó Nuria González, para quien la actividad investigadora supone “una de las visiones esenciales de la Universidad de León y de sus profesores”, que “lideran proyectos competitivos, colaboran con empresas e instituciones, captan talento y recursos y aportan soluciones a retos científicos, sociales y económicos del entorno”.

Todo ello gracias a un conocimiento que, según apuntó la rectora, se busca que “se transforme en innovación, se convierta en transferencia y se traduzca en formación de calidad para quienes están llamados a liderar el futuro el mañana”. Un futuro que “se construye en la ULE con talento humano, innovación, curiosidad y avances” que se mostrarán durante tres días en Expociencia para que “toda la sociedad de León y de otras provincias pueda ver, comprender y conocer qué se hace en la universidad”.

Además, el séptima edición del evento de divulgación científica de la Universidad de León, Expociencia, centro de su compromiso “con la divulgación y el territorio”, tendrá una réplica en el Campus de Ponferrada, donde se celebrará los días 24 y 25 de marzo, “reafirmando la apuesta de la institución académica por sus dos campus y por acercar la ciencia a toda la provincia”.

El alcalde de León, José Antonio Diez, también participó este martes en la inauguración de Expociencia 2026, donde aludió a la ULE como “una de las instituciones más importantes instituciones de la ciudad” por “el alumnado, la comunidad educativa, el número de trabajadores y la relevancia y el papel que desempeña en el diseño de lo que será el futuro, formando y forjando a una juventud que ha de trabajar y vivir en León”.

Diez, que mostró su “orgullo” por la universidad que “se ha creado entre todos durante cuatro décadas”, así como por “su inserción social y su avance”, puso de relieve que la institución académica “cada vez imparte más y mejores grados formativos”, al tiempo que “va ganando relevancia gracias al esfuerzo conjunto en investigación, innovación, desarrollo y su aplicación en la transferencia de los conocimientos e internacionalización”, algo que supone “la base que permite tener un campus consolidado y cada vez más reclamado y reconocido”.

Por este motivo, el regidor leonés trasladó su deseo de “poner en marcha nuevos proyectos conjuntos” con la ULE, en los que, según aseguró, “ya se está trabajando para abrirla a nuevos campos y nuevos países”.