Sariegos impulsa la inserción laboral con formación en montes y zonas verdes

Los alumnos de 'Verde Sariegos I' posan con el alcalde delante del Ayuntamiento.DL

La conservación y mejora de los montes y el mantenimiento de las zonas verdes dan contenido al primer curso mixto de formación y empleo que desarrollará Sariegos, bautizado como 'Verde Sariegos I', que se pone en marcha con 183.564,36 € cofinanciados por la Junta y el Ayuntamiento.

El proyecto persigue dar los mimbres a personas desempleadas del municipio para insertarse en el mundo laboral al combinar el aprendizaje teórico con el trabajo práctico. De hecho, logran dos certificados profesionales.

El equipo docente está compuesto por una monitora especializada y una coordinadora que supervisarán el proceso durante los nueve meses de duración.

Según fuentes municipales, el objetivo es cubrir la demanda de profesionales cualificados en un sector como el medioambiental con necesidades de contratación.

Los alumnos desarrollarán labores de mejora de los parques de Sariegos.