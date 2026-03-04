La Ruta de la Plata está entre la vía León-Ponferrada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La inminente renovación de la vía entre León y Astorga atesora materiales nuevos que estarían disponibles con gestión política para la industrialización del centro de la provincia de León. Sin embargo, y a pesar de la petición de todos los partidos e instituciones, Adif pretende destruir traviesas y carriles. Corredor Oeste ha tenido acceso a una respuesta parlamentaria que ha dado el Gobierno, en la que se reconoce la sustitución del material ferroviaria nuevo y totalmente idóneo para el ramal ferroviario de mercancías que se propone para el tramo Astorga-La Bañeza y que lograría reindustrializar el centro de la provincia gravemente dañado por el cierre de la Azucarera de La Bañeza. Adif afirma que la renovación de vía consistirá en la instalación en todo el tramo de carril UIC60 y traviesa Prve eliminando el actual, que se encuentra en mal estado en la zona del puerto de Brañuelas pero nuevo entre León y Astorga. El balasto en función del resultado de los estudios que se lleven a cabo del existente se sustituirá, se depurará, se mantendrá o se harán aportes para conseguir los espesores que marca la normativa. material semejante se empleó con gran éxito en el ramal de Villadangos. Corredor Oeste ha inspeccionado in situ un material en perfecto estado, y ha fotografiado el mismo en los 60 kilómetros del tramo León-Astorga. Estas traviesas fueron fabricadas de 2023 y 2018, teniendo las más nuevas tan solo 3 años. No se prevé trasladarlas a Astorga, depositarlas en las zonas que tiene Adif, recordemos que solo en Astorga San Andrés tiene 50.000m2 de suelo disponible. Hasta el momento el gobierno no ha dado orden a las oficinas de Adif de León para redactar el proyecto del ramal que no tiene ninguna complejidad orográfica ni administrativa. De las 100.000 traviesas nuevas entre León y Astorga, 40.000 podrían instalarse para el ramal Astorga-La Bañeza a coste 0, solo el transporte que los ayuntamientos piden que se realice por ferrocarril y no por carretera para saturar aún más la N-120. De los 60 kilómetros de carril solo harían falta 24 para el ramal. El ramal podría entrar en servicio captar nuevas empresas en 3 años.