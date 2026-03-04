Gasolineras más baratas en León: conductores en alerta con los cambios de precios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La volatilidad de los precios de la energía sigue marcando el día a día de los conductores leoneses. Según los datos actualizados de portales especializados como Komparing y otros indicadores de mercado, la capital de la provincia mantiene una brecha considerable de precios entre las estaciones de servicio tradicionales y las nuevas operadoras de bajo coste, permitiendo un ahorro de hasta 15 céntimos por litro dependiendo de la ubicación elegida.

Mientras los precios medios en las grandes enseñas rozan los 1,52 €/l para la Gasolina 95, las opciones más competitivas se concentran en zonas estratégicas como la Avenida Antibióticos y las salidas hacia los polígonos industriales.

E-Leclerc y Ballenoil: el duelo por el precio más bajo en la Avenida Antibióticos

La zona sur de la ciudad se consolida como el punto neurálgico para el ahorro. Según la información de Komparing, la estación de E-Leclerc en la Avenida Antibióticos, 41, lidera el ranking con un precio de 1,369 €/l para la Gasolina 95.

Casi a la par se encuentra la estación de Ballenoil, ubicada apenas unos números más adelante en la misma Avenida Antibióticos, 63, igualando la oferta de 1,369 €/l. Esta competencia directa beneficia notablemente a los usuarios de la zona de Armunia y el enlace con la LE-30.

Petroprix y la pugna en Alcalde Miguel Castaño

Otra de las arterias principales para encontrar combustible económico es la Avenida Alcalde Miguel Castaño. En este punto, Petroprix (en el número 119) ofrece el litro de Sin Plomo 95 a 1,399 €/l.

A escasos metros, nuevamente Ballenoil (en el número 125) compite con el mismo precio de 1,399 €/l, situándose ambas como opciones preferentes para quienes no desean desplazarse a las afueras de la ciudad.

Opciones en la periferia: La Lastra y Agustinos

Para los conductores que circulan por los barrios de nueva expansión o el área metropolitana, existen alternativas que no superan la barrera de los 1,40 euros. La gasolinera Ballenoil de la zona de La Lastra y la ubicada en la Avenida Agustinos mantienen precios competitivos de 1,399 €/l, según los registros de Komparing. Por el contrario, las estaciones de Repsol y Cepsa en el centro urbano presentan tarifas que oscilan entre los 1,519 €/l y los 1,529 €/l.

Consulta aquí el precio de la gasolina y el diésel en las estaciones de servicio de la provincia leonesa.