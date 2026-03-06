Giro radical del tiempo en León: nieve, viento, heladas y caída de temperaturas

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La provincia de León afronta este viernes un marcado empeoramiento del tiempo, acompañado de la activación de la alerta amarilla por nevadas y fuertes rachas de viento en la Cordillera Cantábrica, según la Aemet

La borrasca Regina, que avanza sobre Castilla y León, traerá precipitaciones persistentes, un notable descenso de las temperaturas y la posibilidad de que las nevadas cobren especial intensidad en las zonas de montaña, donde las rachas podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora, especialmente en cotas altas.

La jornada estará marcada por cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones frecuentes que podrán presentarse en forma de chubascos.

La cota de nieve se situará entre los 900 y los 1.300 metros, lo que incrementa el riesgo en los puertos de la Cordillera Cantábrica y en las comarcas de la Montaña Occidental y Central. La Aemet apunta también a la posibilidad de heladas débiles en áreas de mayor altitud.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas registrarán pocos cambios, mientras que las máximas descenderán de manera localmente notable en buena parte de la provincia.

Para este viernes, la previsión sitúa los valores en 3 y 11 grados en Astorga, 4 y 9 en León, 2 y 10 en Ponferrada y 0 y 7 en Villablino, en un contexto de ambiente frío y húmedo marcado por el predominio del viento del norte.

El viento será otro de los protagonistas de la jornada, con componente norte y carácter moderado, acompañado de rachas fuertes o muy fuertes en las áreas más expuestas de la Cordillera Cantábrica.

La intensidad prevista, unida a la bajada de la cota de nieve y a la persistencia de las precipitaciones, podría complicar la circulación en los principales pasos de montaña, por lo que se recomienda extremar la precaución, especialmente durante la tarde y la noche, cuando se espera que los fenómenos adversos cobren mayor relevancia.