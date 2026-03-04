Cielos naranjas y nieve en las cumbres: la borrasca Regina transforma el tiempo en la provincia de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se prepara para un cambio drástico en las condiciones meteorológicas debido a la llegada de la borrasca Regina, la decimoséptima de gran impacto de esta temporada. Tras un inicio de marzo relativamente estable, la influencia de este sistema de bajas presiones comenzará a notarse con fuerza en las próximas horas. Lo más llamativo de este episodio será la entrada de una densa masa de polvo en suspensión procedente del Sáhara que, al mezclarse con las precipitaciones previstas, provocará el fenómeno conocido como lluvias de barro en buena parte de la geografía leonesa.

Las autoridades meteorológicas advierten que la calima reducirá significativamente la calidad del aire y la visibilidad, especialmente en la meseta, donde los cielos presentarán un aspecto plomizo y anaranjado. Aunque el miércoles se mantiene una calma tensa con temperaturas máximas que todavía rozan los 16 grados en la capital, se espera que el frente más activo atraviese la provincia durante la jornada del jueves. Este frente no solo traerá agua, sino que vendrá acompañado de un notable descenso de las temperaturas que devolverá el ambiente invernal a toda la región.

El desplome térmico será especialmente evidente en la Cordillera Cantábrica, donde la cota de nieve bajará de forma progresiva hasta situarse entre los 1.000 y 1.400 metros de altitud. Según las previsiones, las cumbres del norte de León registrarán nevadas copiosas que podrían complicar el tráfico en los puertos de montaña más elevados. En el resto de la provincia, las lluvias serán generalizadas y persistentes, acumulando cantidades significativas de agua que ayudarán a paliar la sequía, aunque obligarán a extremar las precauciones en la carretera debido al asfalto deslizante por la mezcla de polvo y lluvia.

De cara al próximo fin de semana, la inestabilidad asociada a Regina se mantendrá, dejando un ambiente nuboso y fresco en toda la provincia. Las mínimas tenderán a subir ligeramente debido a la cobertura de nubes, lo que evitará heladas severas en la meseta, pero las máximas se quedarán cortas, reforzando la sensación de humedad. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios por zonas de montaña si las condiciones de visibilidad o nieve empeoran de forma brusca durante el paso del temporal.