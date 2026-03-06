Un espectacular incendio en León sacude la calma del Barrio Húmedo

Un espectacular incendio que acaba de declararse en la calle Zapaterías 12 ha sacudido la calma del Barrio Húmedo en León.

Bomberos, Policía Nacional y Policía Local han acudido a la zona de forma inmediata y han desplegado un importante operativo.

Las llamas han afectado a una vivienda pero por el momento solo se constata la existencia de una mujer intoxicada por humos. Según el Servicio 112 Emergencias Sanitarias envía al lugar un ambulancia soporte vital básico (SVB) y una Unidad medicalizada de emergencias (UME).

Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias de la capital sobre la existencia de humo y llamas a la altura del número 12 de la calle Zapaterías, por motivos que se desconocen.

En una primera inspección ocular, no parecía que hubiera heridos pero en el momento de elaborar esta información, se certificó la aparición de una mujer afectada por los gases derivados de la combustión, aunque los miembros del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento trabajaban ya en la zona.

El suceso causó mucho revuelo en la zona, a la vista de la hora a la que han tenido lugar los hechos. Las primeras llamadas han causado momentos de tensión, aunque se confiaba en tener controlada la situación en pocos minutos.