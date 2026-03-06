Ucale Coag reparte dos mil tarros de miel en León en un acto para dar visibilidad a la apicultura local

La Unión de Campesinos de León, Ucale Coag organiza un acto para dar visibilidad a al apicultura local y denunciar sospechas de fraude en el sectorCarlos S. Campillo

La Unión de Campesinos de León, Ucale Coag celebró esta tarde un acto en la capital leonesa para dar visibilidad a al apicultura local y denunciar sospechas de fraude en el sector en el que repartió dos mil bote de miel entre los viandantes.

La plaza de san Marcelo acogió esta acción reivindicativa que con el mensaje central de que la miel no es sol un alimento sino un pilar ecológico, económico y social, mostró de forma visual y participativa la diferencia entre la miel real producida por apicultores locales y los productos industriales importados que actualmente dominan los lineales de los supermercados.

La misma iniciativa se lleva a cabo en otras ciudades de toda España bajo el lema ‘Busca tu apicultor de cercanía. Huye de las mezclas. Miel de verdad y de proximidad’.