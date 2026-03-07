Caos en la estación de León: retrasos y colas interminables para viajar en tren a Madrid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Decenas de viajeros que iban a Madrid en tren este sábado han sufrido, de nuevo, una larga espera en la estación de León tras un retraso más del tren procedente de Gijón que tenía prevista su salida a las 12.45 horas con destino a la capital de España. El convoy no aparecía en los paneles informativos ni en las vías asignadas pasadas las 13:00 horas.

La cola llegó hasta la zona de los taxis y según apuntan algunos de los viajeros la demora se extendió aún más porque todos los que esperaban la llegada del tren no entraban en el convoy que venía de Asturias y los operarios tuvieron que limpiar una unidad adicional para que nadie se quedara fuera.

Una vez abierto el acceso, los usuarios recibieron la instrucción de sentarse “en el asiento más cercano" al de su billete, lo que provocó algo de confusión tras la espera.

Aunque la operadora no ha comunicado oficialmente las causas concretas de la demora, este tipo de episodios son frecuentes en la estación leonesa, sobre todo en los servicios que requieren el cambio de ancho de vía y llegan desde Asturias. Los viajeros habituales de este corredor reclaman con insistencia mayor puntualidad, mejor comunicación en tiempo real y soluciones más ágiles cuando se producen contratiempos.