El feminismo leonés sigue dividido y lejos de sus mejores tiempos

Alrededor de 3000 personas en la manifestación principal y dos centenares en la organizada por las asociaciones feministas acudieron a los actos centrales del Día de la Mujer en León esta mañana.

A lo largo de la marcha fueron incorporándose personas, pero el recorrido se desarrolló con normalidad y sin incidencias destacadas. La respuesta moderada en la participación ha estado lejos de los tiempos de las concentraciones multitudinarias y en el caso de la capital, tanto Alicia Gallego (UPL) como Nuria Rubio (PSOE) han deslizado mensajes políticos para solicitar el voto de cara a los comicios del próximos domingo.

En la manifestación central, Yolanda Rodríguez Gómez puso voz a la Comisión 8-M: "Está siendo un año convulso, donde la guerra es la centralidad de la vida de las mujeres y de la infancia, donde el negacionismo de la violencia machista provoca pérdidas de derechos en aquellas comunidades, incluida Castilla y León donde gobiernan la derecha y la extrema derecha. Pero el movimiento feminista sale a la calle el 8 de marzo para decir que la violencia que se ejerce sobre las mujeres es una violencia estructural y que no vamos a renunciar a seguir reivindicando y poniendo la agenda feminista en el centro de la vida política, porque está en juego la vida de las mujeres, la felicidad".

Respecto a la división de convocatorias, fue mesurada: "Yo creo que hay que seguir intentando consensuar y trabajar sobre los acuerdos. Nosotras creemos que no hay diferencias insalvables, pero nuestra opinión es que si hay disensiones deberían quedar fuera del 8-M y en esa idea vamos a continuar trabajando. Insistiremos en la unidad, lo conseguimos en la huelga feminista y yo creo que será el año que viene, más pronto que tarde, la unidad va a volver a la calle".

Tania Díaz Morcillo puso voz a la facción de la manifestación engrosada por las asociaciones feministas: "Nosotras siempre tenemos los brazos abiertos y estamos deseando que otros colectivos, y por supuesto que los partidos políticos y los sindicatos, vuelvan a apoyar la agenda feminista y el movimiento feminista de este país. Estamos esperando eso".

En torno al 8-M en sí lanzó una crítica: "Tanto el gobierno como todos los partidos de izquierda que se autoproclaman feministas, han abandonado la coeducación, la ley orgánica de abolición del sistema prostitucional lleva seis años en un cajón del ministerio, se permite la promoción de vientres de alquiler incluso a nivel académico, la endometriosis, que es una enfermedad que afecta a 2,5 millones de mujeres, ni siquiera está reconocida en la cartera de servicios. Y ahora quieren legislar el velo como un símbolo religioso a defender para las menores en el colegio, en vez de abogar por la laicidad del Estado".

La representación política no faltó a la cita. La única mujer candidata a presidir la Junta, Alicia Gallego (UPL) recordó que su programa electoral lleva 40 enmiendas a la Ley de Violencia de Género de Castilla y León: "Lucharemos por una ley que implique a todos los colectivos. La mujer mantiene a la familia en el mundo rural y hay que acabar con los techos de cristal".

Rubio fue más directa al pedir el voto: "Quiero hacer un llamamiento a las mujeres de León para que voten por la opción que más nos protege, que es el socialismo. Ya hemos visto lo que ha ocurrido cuando han gobernado la derecha y la extrema derecha en Castilla y León. Por eso pido el voto a todas las mujeres para el PSOE".