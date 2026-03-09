Martínez aboga por una Consejería de Igualdad y el Instituto de la Mujer

Publicado por Redacción Burgos Creado: Actualizado:

El candidato del PSOE a presidir la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha subrayado la necesidad de «seguir avanzando» en la igualdad, ha abogado por una Consejería de este área, la creación de un Instituto Autonómico de la Mujer y la adaptación de la ley contra la violencia machista. Martínez ha citado estas medidas ayer en Soria antes de encabezar la manifestación del 8M junto al Consejo Municipal de la Mujer, al que ha agradecido su «implicación y su lucha» por una igualdad «real y efectiva».

El líder socialista ha incidido en que la labor feminista tiene que hacerse de la mano de los hombres y de las mujeres para confrontar «las amenazas de regresar a un oscuro pasado» que, según Martínez, «se plantean desde algunas opciones políticas».

Martínez ha considerado «incompresible» que, en el siglo XXI, un gobierno autonómico «no tenga en cuenta la transversalidad y el pilar feminista que supone esta consejería».