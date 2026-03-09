Nuria Rubio, candidata del PSOE: «León tiene futuro y queremos demostrarlo con una alternativa real»

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

-¿Qué solución propone para luchar contra la crisis demográfica de esta provincia?

-La despoblación no se combate con una sola medida, se combate creando condiciones para que la gente pueda vivir en León si quiere. Eso significa empleo, servicios públicos, vivienda y también descentralizar oportunidades. Un buen ejemplo lo hemos visto en los últimos años con el Gobierno, que ha apostado por traer proyectos estratégicos a la provincia como Incibe, la Ciuden, el Centro Estrada o la futura fábrica de drones. Cuando se descentralizan instituciones y proyectos también se genera actividad económica y empleo en el territorio, y esa lógica también debería aplicarla la Junta.

-¿Cuáles son las inversiones que defiende para impulsar la economía leonesa?

-León tiene muchísimo potencial y lo que ha faltado durante años es una estrategia clara para aprovecharlo. Defendemos impulsar proyectos que generen empleo vinculados al territorio, como el parque agroalimentario del Bierzo como polo de innovación, el impulso agroindustrial en La Bañeza y Órbigo Sur o el desarrollo de suelo industrial en Fabero y el Bierzo Alto. Pero también es fundamental apoyar a quienes sostienen el tejido económico de la provincia. Por eso planteamos medidas concretas para autónomos, como bonificar el 100 % de la cuota durante los dos primeros años, ampliables hasta tres en municipios pequeños, para facilitar que emprender en el medio rural sea una oportunidad real. Y junto a eso, apoyar a pymes, comercio local y mejorar infraestructuras que vertebren el territorio.

-¿Está León marginado como han salido a manifestar los ciudadanos? ¿Por parte de quién?

-Las movilizaciones reflejan un malestar real que no se puede ignorar. Después de casi 40 años de gobiernos del PP en la Junta, hay muchos leoneses y leonesas que sienten que esta provincia ha quedado olvidada en decisiones importantes. El problema es que cuando ni siquiera se reconocen los problemas es imposible solucionarlos. Hace unos días el propio Mañueco decía en el debate que el Hospital del Bierzo está perfecto, cuando estamos hablando de un hospital construido en los años 60 que lleva años reclamando servicios que todavía no tiene. Pero hay más ejemplos. Villaquilambre es hoy el único municipio de España con más de 19.000 habitantes que no tiene instituto de educación secundaria, algo que las familias llevan años reclamando y que sigue sin resolverse.

-¿Qué medida es la más necesaria para revertir la situación actual?

-Si tuviera que señalar una prioridad sería crear empleo y oportunidades en toda la provincia. Cuando hay empleo, la gente puede quedarse, abrir negocios y desarrollar su proyecto de vida aquí. Por eso es tan importante apoyar a autónomos y pequeñas empresas, impulsar proyectos industriales y agroalimentarios y reforzar servicios públicos como la sanidad, la educación o la vivienda. La combinación de actividad económica, servicios públicos y equilibrio territorial es la única forma de combatir de verdad la despoblación.

-¿Por qué se debe votar a su partido?

Porque creemos que León tiene futuro y queremos demostrarlo con proyectos concretos y con una alternativa real de gobierno. Nuestro programa se basa en tres ideas muy claras: el derecho a quedarse, el derecho a volver y el derecho a venir. Después de casi 40 años del mismo gobierno en la Junta, Castilla y León necesita un cambio.