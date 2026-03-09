María José Álvarez Casais, candidata del PP: «León está marginada, pero no por la Junta, ni por el PP»

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

-¿Qué solución propone para luchar contra la crisis demográfica de esta provincia?

-León ya recupera población. Ha ganado 1.155 habitantes en el último año. Esta tendencia, que queremos consolidar, responde a que tenemos, gracias a las políticas de la Junta, servicios públicos de calidad y accesibles, una educación de excelencia y unos servicios sociales y sanidad envidiables. Pero el reto es crear un marco para que los jóvenes quieran desarrollar su vida personal y laboral aquí, con ayudas a la familia, facilitando el acceso a la vivienda, impulsando la actividad económica que genere empleo de calidad para retener el talento, con incentivos para el autoempleo y fomentando el relevo generacional en el campo para que haya nuevos profesionales en agricultura y ganadera que vivan en nuestro medio rural.

-¿Cuáles son las inversiones que defiende para impulsar la economía leonesa?

-La política de polígonos industriales y de acompañamiento del establecimiento empresarial, así como la modernización de nuevos regadíos, son clave. La Junta ha invertido más de 160 millones de euros en duplicar la superficie de Villadangos, en la ampliación del Parque Tecnológico, que consolidará a León como tercer polo farmacéutico y biotecnológico de España, el polígono de El Bayo y La Llanada en el Bierzo que ya están dando frutos con nuevos proyectos empresariales implantados y que tendrán continuidad con nuevos polígonos en Villablino, Cistierna, Astorga y La Bañeza. La otra gran apuesta es la inversión en regadío. León se ha llevado el 40% de la inversión total de la Junta, con 350 millones de euros.

-¿Está León marginado como han salido a manifestar los ciudadanos? ¿Por parte de quién?

-León está marginado, pero no por la Junta de Castilla y León, ni por el Partido Popular, ya que es la provincia que se lleva el mayor presupuesto de la Junta. Esto se puede constatar con hechos y certezas. Pero sí está marginada por las nulas inversiones del Gobierno de España, que las disminuyó en un 11% en el presupuesto de 2023, y se ha consolidado en los presupuestos prorrogados. Es más, el proyecto de presupuesto de 2026 recogía un incremento de la inversión del 25% para León y PSOE, UPL y Vox impidieron que saliera adelante. Eso lo dice todo.

-¿Qué medida es la más necesaria para revertir la situación actual?

-Lo primero es lograr la confianza en nuestras propias posibilidades, y poner el esfuerzo y el empeño en su consecución. Alfonso Fernández Mañueco ha demostrado con hechos, con inversión, con obras y con presupuesto, que tiene un compromiso con León. Si a este esfuerzo del Partido Popular en la Junta se uniera el Gobierno central y el gobierno bipartito de la Diputación, formado por PSOE y UPL, e invirtieran los 250 millones que tienen en el banco, en nuestros municipios…. Estaríamos en el buen camino. Todos a remar en la misma dirección, no a bloquear por sistema, como acostumbran a hacer.

-¿Por qué se debe votar a su partido?

-Los ciudadanos deben reflexionar a quién votar fuera de apasionamientos o soflamas populistas, y determinar cuál es el balance de gestión de cada formación política. El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha demostrado en estos años que apuesta por León, que invierte en León y que piensa en y por León. Cómo dice nuestro lema. Aquí, certezas. El resto no pueden decir lo mismo. Más bien todo lo contrario.