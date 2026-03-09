La candidata del PP de León a las Cortes, María José Álvarez Casais, visita el polígono industrial de Villadangos del Páramo, junto al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo y el presidente provincial del partido, Juan Carlos Suárez-Quiñones.Carlos S. Campillo

La candidata del Partido Popular de León a las Cortes de Castilla y León, María José Álvarez, comprometió hoy una nueva ampliación de 650.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, en la provincia de León, lo que supondrá unas 68 hectáreas que harán que este pase a tener unas 450 hectáreas de “suelo industrial de calidad”, lo que permitirá “generar actividad económica y promover la creación de empleo” y lo situará como “el más grande de Castilla y León y uno de los tres más grandes del norte de España”.

Todo ello como consecuencia de las políticas de un PP que “apuesta por la creación de empleo, por fijar población y por crear futuro para los jóvenes” frente a las políticas del Partido Socialista que “anunciaron hace año a bombo y platillo la ampliación del polígono de Torneros, pero ni está ni se le espera”.

Así lo avanzó hoy la candidata ‘popular’ durante su visita a las instalaciones del polígono industrial de Villadangos del Páramo, donde estuvo acompañada por el presidente de la gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien puntualizó que esta ampliación “no se saca de la chistera por estar en elecciones”, sino que responde a que “el 82 por ciento de la ampliación recién finalizada ya comprometida por las empresas”, de forma que “generar nuevas oportunidades y no esperar a que esté colapsado es un ejercicio de responsabilidad para seguir el desarrollo industrial”.

El hasta ahora consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio puso de relieve la “acción inversora” de la Junta en el polígono, que “contaba con cerca de 200 hectáreas y tuvo una ampliación de 180 y está terminada y en producción”, así como “nuevos accesos”.

También resaltó la apuesta por el polígono industrial del Bayo, en Cubillos del Sil, el de la Llanada en Ponferrada, el de Villablino o el de Cistierna “frente a la situación del polígono de Torneros, de titularidad del Gobierno de España, para el que se comprometieron 25 millones de euros y el inicio de las obras en 2023, mientras que “todavía se encuentra en el kilómetro cero”.

Nuevos retos

A la visita de la candidatura del PP de León a las Cortes al polígono industrial de Villadangos del Páramo también asistió el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que hizo un balance de una candidatura comprometa que permitió a León “crecer en términos de empleo”, así cómo que Castilla y León “lidere las exportaciones o el crecimiento del índice de producción industrial”.

Además, durante la legislatura “se han bajado impuestos, se ha dotado de suelo industrial y se han atraído empresas”, hasta el punto de que “el suelo empresarial que se estaba ya realizando esté en fase de agotarse”, por lo que “hay asumir nuevos retos y desafíos tanto en suelo empresarial como en impuestos”.

Por este motivo, Fernández Carriedo señaló que, para la próxima legislatura, el PP pretende desarrollar 26 millones de metros cuadrados nuevos de suelo empresarial “con buenas condiciones de calidad y precio”, lo que irá acompañado de “ayudas a autónomos y empresas”.

Entre dichas ayudas, destacó los 300 euros para compensar a los autónomos en Castilla y León las subidas en las cuotas de seguridad social, impuestos cero para el mundo rural, la puesta en marcha de una cuenta ahorro vivienda para favorecer que los jóvenes puedan ahorrar y adquirir una vivienda” o ampliar el número de familiares a los cuales se va a aplicar la progresiva eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones.

“Todo ello va en la dirección de lo que siempre hemos defendido el Partido Popular, que ofrece certezas, y pedimos que se pueda seguir haciendo”, afirmó Carriedo, para quien el domingo, 15 de marzo “hay dos alternativas encima de la mesa”, como son “un Gobierno del PP que lleve a cabo todo esto o un bloqueo institucional que impida aprovechar cuatro años para el futuro de León. “Hay quien apuesta por el bloqueo, pero nosotros apostamos por las soluciones y por ofrecer certezas y soluciones”, añadió.

Energía eléctrica

El presidente de la gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aprovechó la ocasión para denunciar una vez más que el Gobierno “lleva unos ocho años mirando hacia otro lado ante el déficit de energía eléctrica” que, en el caso de concreto de Castilla y León, que “tiene 94 por ciento de capacidad de producción de energía eléctrica renovable”, en la práctica “no se beneficia de esa energía eléctrica por el déficit de infraestructuras, de subestaciones y de red eléctrica del Gobierno de España”.

Suárez-Quiñones lamentó que “hace varios años” el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se reunió con la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, quien anunció que “se iba a proceder a mejorar las infraestructuras de transporte y las subestaciones”, aunque “no se hizo nada”.

De igual forma, trasladó que “el Gobierno está planificando un escenario de red eléctrica de inversiones 2026-2030 que llega la tarde”, lo que supone “un auténtico desafío en negativo para el desarrollo económico social de España”.

“Ante la parálisis del polígono industrial de Torneros y al no a ninguna política de suelo industrial en la provincia de León se une la absoluta parálisis en proporcionar por parte del Gobierno español, dentro de sus responsabilidades, la red de transporte de energía eléctrica suficiente para las empresas que quieren establecerse en los polígonos industriales que está creando la Junta de Castilla y León”, finalizó Suárez-Quiñones.