Cambios de normativa 2026 en León: los taxistas dicen adiós a la ropa deportiva

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha aprobado este año la primera ordenanza municipal que regula de forma integral el servicio del taxi en el término municipal. Esta iniciativa, que se encuentra detallada en el tablón de anuncios de la sede electrónica del ayuntamiento, trae cambios que pretenden mejorar la calidad del servicio, adaptarlo a la movilidad sostenible y hacerlo más moderno.

Tras décadas de regularización genérica, el Ayuntamiento de León ha dotado al taxi de un marco normativo propio y alineado con otras capitales que cuentan con ordenanzas específicas. El texto se divide en diferentes capítulos sobre las licencias, vehículos, pagos, derechos y deberes de los taxistas, así como el régimen sancionador.

Adiós al chándal para los taxistas

Uno de los cambios más curiosos impulsados por el Ayuntamiento de León es la introducción de un código de vestimenta obligatorio para los taxistas, que prohíbe la ropa deportiva y exige una vestimenta más formal. La ordenanza, concretamente, exige una camisa o un polo, pantalón largo o falda, jersey, chaleco o chaqueta y calzado cerrado como atuendo mínimo.

La indumentaria de deporte que queda excluida incluye chándal, pantalones cortos, camiseta de tirantes, ropa de gimnasio o cualquier otro tipo de prenda informal, algo que ya reclamaba la asociación de taxistas años atrás.

También quedan excluidas determinadas serigrafías para impedir estampados o impresiones publicitarias, logos excesivos o mensajes que no sean los identificativos del servicio, evitando desvirtuar la imagen corporativa del sector. Además, los taxistas deben llevar siempre la cabeza descubierta y no cubrirsela con gorras, pañuelos y otros accesorios durante su jornada laboral, salvo excepciones justificadas por motivos médicos o religiosos.

Ausencias y licencias: límites estrictos

La nueva normativa también establece un control más estricto sobre la actividad de los taxistas, como por ejemplo la retirada de las licencias a aquellos que lleven más de 60 días al año sin trabajar. Con esta medida se pretende garantizar la continuidad del servicio del taxi en la ciudad y se evita también que las licencias se mantengan inactivas a la vez que su demanda crece.

Calidad del servicio y condiciones del vehículo

La atención al cliente por parte del servicio del taxi no puede ser discriminatoria, aunque existen prioridades de recogidas para personas con diversidad funcional, mujeres embarazadas y acompañantes de niños.

En todo lo relacionado con el pago, se fija que los taxistas estén obligados a aceptar billetes de hasta 20 €, subiendo el importe a billetes de 50 € cuando la carrera supere la primera cantidad. El Consistorio también regulará las condiciones técnicas de los vehículos, como límites de antigüedad (12 años aproximadamente) y equipamiento mínimo.

Este equipamiento mínimo incluye detalles técnicos clave, como que el vehículo incluya al menos cuatro puertas de fácil acceso, sistemas de climatización incluidos y un estado de limpieza impecable tanto en el interior como en el exterior.