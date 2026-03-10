El alcalde de León ignora al Pleno y vende el suelo delante de la muralla en Era del Moro

No importa que la mayoría, representada por PP, UPL, Vox y el edil no adscrito, votara a favor de que se detuviese «con carácter urgente» el proceso de enajenación, que se iniciaran «los trámites para lograr aquel acuerdo urbanístico, que no sea la expropiación, que permita salvaguardar la imagen actual y mejorar la accesibilidad a la muralla», ni que se realizaran «las modificaciones a posteriori para ganar dicho espacio para los ciudadanos». Al final, por encima del Pleno municipal, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha tirado de su «potestad» para «continuar» con la venta del porcentaje municipal, que asciende a un 14,5592%, de la parcela de Era del Moro junto a fortificación romana, donde ahora se levantará un edificio de cuatro alturas, más los bajos comerciales, con espacio para la construcción de 12 viviendas asomadas al jardín.

El acuerdo, aprobado en la última junta de gobierno, se justifica en que para la enajenación de su porcentaje del proindiviso «constituye un procedimiento que facilita la ejecución de las previsiones del planeamiento urbanístico, que aparte de estar aprobado y constituir norma, ha resultado también, en gran medida, adecuado a los efectos pretendidos de protección del conjunto amurallado». El informe técnico resuelve la venta por 35.501,4 euros a uno de los tres propietarios del resto de la parcela, quien decidió, después de que los otros dos renunciaran en su favor, ejercer el derecho de tanteo sobre la oferta que había presentado un particular.

La cantidad, que gracias a la otra oferta presentada desde fuera hace que se superen los 27.928,54 euros del tipo de licitación, permite que ahora todo el suelo quede en las mismas manos. Sin obstáculo alguno, la propiedad podrá seguir adelante con su propósito, después de que hubiera «mostrado su interés en la adquisición de la participación, mediante escrito registrado en fecha 14 de marzo de 2025», y hubiese plantado el pasado verano el cartel de venta del solar, con 387,90 metros cuadrados totales.

El acuerdo, en el que se reseña que «la paralización puede dar lugar a responsabilidades e indemnizaciones a favor del resto de copropietarios, que poseen un 85,4408% de la parcela, por los perjuicios que se les pueda ocasionar», cierra la pugna que UPL y PP abrieron en octubre de 2021, cuando promovieron la primera moción para reclamar que el Ayuntamiento de León se hiciera con el suelo para «salvaguardar la imagen del monumento y que no quede oculto detrás de un edificio de cuatro plantas».

No sólo se rechazó la expropiación, sino que se promovió desde el Ayuntamiento la venta del porcentaje del proindiviso. Pese a que también una comunidad vecinal aneja se unió a esta petición, el equipo de gobierno del PSOE siempre se ha amparado en los informes de los técnicos, «en ninguno de los cuales se considera adecuada técnicamente la modificación de la ordenación existente». En la defensa se insiste en que los profesionales de del área de urbanismo recalcan que «el espacio público obtenido dispone de una latitud superior a la mayoría de las vías públicas históricas que circundan el recinto amurallado de la ciudad, como pueden ser Ramón y Cajal o la avenida de los Cubos».

Los informes insisten en que «la enajenación sirve para ejecutar correctamente las previsiones del planeamiento, y como mejor forma de cierre arquitectónico». «La planificación urbanística realizada en la zona, lejos de constituir un obstáculo para la puesta en valor de este tramo de muralla, ha sido precisamente el vehículo y mecanismo que tanto el PGOU como el Plan Especial de la Ciudad Antigua han dispuesto con el expreso objeto de valorizar los paramentos de la muralla y la liberación de los suelos anexos», se cita.