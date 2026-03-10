Las candidatas socialistas se apuntan a la modernización del transporte público

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La candidatura del PSOE de León a las Cortes de Castilla y León, encabezada por Nuria Rubio y acompañada por Begoña Bermúdez, presentó un paquete de medidas en materia de movilidad y transportes diseñado para vertebrar la provincia y garantizar el «derecho a quedarse». Las socialistas han denunciado la parálisis de la Junta, que ha convertido el sistema de transporte “en una herramienta de confrontación política en lugar de un servicio público eficaz”. Nuria Rubio y Begoña Bermúdez han defendido que la prioridad estratégica para León debe ser una movilidad sostenible que corrija los desequilibrios territoriales. «León necesita un modelo de 'Territorio 30 minutos' que asegure que todos nuestros municipios tengan conexión directa con su cabecera de comarca, con frecuencias diarias reales que permitan a nuestros vecinos acceder a servicios básicos y oportunidades económicas", han declarado conjuntamente.