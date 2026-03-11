Los patos se pierden en la selva del estanque de La Candamia en León

A las puertas de la entrada de la primavera, la sucesión de borrascas ha dejado su rastro en una de las zonas verdes más destacadas de la ciudad de León. La suma de tormentas sin pausa, que llegaron a elevar hasta el friso de los 3 metros el caudal del río Torío a su paso por Puente Castro, ha dejado la muestra en el lago del parque de La Candamia.

Casi desecado ahora, el estanque, en el que suelen habitar patos y otras aves, luce lleno de cañas arrumbadas, ramas caídas provenientes del islote central y desechos arrastrados. La imagen, que se repite por el canal que lleva el agua, destaca a la espera de atención en mitad de un entorno que, a partir de las próximas semanas, con la entrada del buen tiempo, se convierte en uno de los espacios de referencia de la naturaleza en la capital leonesa para el disfrute del ocio y el tiempo libre.