Mañueco protagoniza hoy un acto público en la capital leonesa

El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, vuelve hoy a León, en este caso a la capital leonesa, donde clausurará un acto organizado en el Polideportivo Luis Vives (al lado del centro de salud de José Aguado). El acto comenzará a las 19.00 horas.

El candidato llega esta tarde a la capital leonesa después de visitar La Cistérniga, en Valladolid, junto al presidente provincial, Conrado Íscar, con el que dará un paseo por el mercadillo de la localidad. Por la parte se reunirá con los vecinos de Villanubla antes de dirigirse a León, donde protagonizará el mitin en el que acompañará a la cabeza de lista del PP a las eleccones que se celebran el próximo domingo.

Fernández Mañueco ya visitó la capital leonesa justo al inicio de la campaña electoral, cuando visitó el Parque Tecnológico de León, donde comprometió la creación de 8.000 empleos relacionados con la tecnología como gran objetivo de la legislatura, e incrementar los fondos para innovación. Ya entonces el candidato recorrió las calles del centro de León.

El candidato popular se ha acercado durante esta campaña electoral a varios puntos de la provincia, con la caravana con la que está ofreciendo sus propuestas de cara a conseguir la reelección en la cita electoral de esta semana.

El pasado día 2 Alfonso Fernández Mañueco presentó en Ponferrada una nueva etapa de la Caravana hacia las Tres Mejores, la iniciativa con la que el PP está recorriendo las nueve provincias para explicar su proyecto y trasladar compromisos a los ciudadanos.

El candidato del PP ha insistido estos días en que esta caravana no es propaganda, sino «explicación y compromisos claros», y ha defendido que la política «sirve cuando mejora la vida real de la gente». En este sentido, hace hincapié en que el objetivo del Partido Popular es situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas de España, «con un proyecto basado en resultados, estabilidad y certezas».