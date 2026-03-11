Retrasos, buses llenos y cambios de ruta: el comité de Alesa defiende a los conductores y señala a los responsables públicos

Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

El Comité de Empresa del transporte urbano de León Alesa ha lanzado un comunicado público en el que solicita a las personas usuarias del servicio que no responsabilicen al personal de conducción de los problemas que se están produciendo en las líneas de autobús.

En los últimos tiempos, los conductores y conductoras están recibiendo quejas y reproches directos por situaciones como la pérdida de viajes, los retrasos en las líneas, los autobuses que pasan fuera de servicio al ir completos o los cambios de itinerario que se producen por obras, manifestaciones u otros eventos en la ciudad.

El Comité quiere dejar muy claro que los conductores y conductoras no tienen ninguna capacidad de decisión sobre la organización del servicio. No deciden los horarios, las frecuencias, el número de autobuses que circulan ni los cambios en los recorridos. La responsabilidad sobre la planificación y el funcionamiento del transporte urbano corresponde exclusivamente al Ayuntamiento y a la empresa concesionaria del servicio.

Por ese motivo, desde el Comité piden comprensión y respeto hacia el personal de conducción, que cada día realiza su trabajo con profesionalidad y, en muchas ocasiones, en condiciones muy complicadas. Las quejas, subrayan, deben dirigirse a quienes tienen la responsabilidad de organizar y mejorar el servicio. El comunicado concluye reafirmando el compromiso del personal de conducción con su labor diaria, pero insiste en separar claramente las responsabilidades para evitar tensiones injustificadas hacia los trabajadores que están cara a cara con los usuarios.