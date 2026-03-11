El PSOE califica de “histórico” el proyecto de TVITEC financiado con 120 millones de euros del Gobierno de España que generará más de 1.000 empleos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PSOE de León ha calificado el día de hoy como “histórico”, tras el anuncio de la inversión, por parte del Gobierno de España, de 120 millones de euros para poner en marcha el proyecto de horno de vidrio flotado de la empresa TVITEC, situada en el Polígono Industrial de El Bayo de Cubillos del Sil, que generará más de mil puestos de trabajo “y permitirá enriquecer y fijar población en la comarca”, ha señalado el secretario general del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón.

“Hablamos de fabricar aquí, en el Bierzo, un material estratégico para Europa y de situar a nuestra tierra en la vanguardia de la nueva industria, lo que demuestra la magnitud del proyecto; una magnitud que también se ve en que aparte de empleo, también va a generar sinergias para que otras industrias puedan establecerse en territorio berciano”, ha asegurado Cendón, añadiendo que “esto es un ejemplo más de las diferencias entre que gobierne la izquierda o la derecha y, por ello, quiero pedir el voto para el PSOE este domingo, porque el futuro de esta provincia siempre se ha escrito con gobiernos del Partido Socialista y me gustaría que esta tierra tenga una Junta de Castilla y León que haga lo mismo que el Gobierno Central del PSOE, que es apostar por la industria, por las oportunidades y por los servicios”.

En la misma línea, la cabeza de lista por León a las Cortes, Nuria Rubio, ha afirmado que “este tiene que ser el inicio de un camino más largo, pero el Gobierno Central no puede solo y por eso necesita la colaboración de la Junta, pero una Junta que crea y defienda el territorio, que crea y defienda a las personas que vivimos en ella, y eso solo puede aportarlo el Partido Socialista y Carlos Martínez como presidente”.

“Si queremos que este tipo de proyectos sigan funcionando, se impulsen y atraigan otros nuevos a la provincia necesitamos concentrar el voto en el Partido Socialista, porque todos los proyectos de los que hablamos en la provincia de León, también los inacabados y que seguimos reclamando, tienen el sello y la marca de del PSOE”, ha destacado Rubio.

Por su parte, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha subrayado la importancia de este proyecto. “Es una celebración de toda la sociedad berciana y de toda la sociedad leonesa que sea una realidad”, ha apuntado, poniendo en valor que “por fin ha llegado esta iniciativa que va a suponer un impacto positivo para el municipio de Cubillos del Sil” y ha añadido que espera que la puesta en marcha de esta infraestructura “sea lo más rápido posible, porque eso va a repercutir en la economía de la comarca y de la provincia”.

El presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, ha afirmado que “esta iniciativa refuerza nuestro sector industrial y, además, lo hace desde la sostenibilidad, siguiendo la línea que marca el orden mundial y que perseguimos desde el PSOE”. “Además, esto puede ser el germen de un clúster tecnológico, de un polo ligado a la elaboración de vidrio en el que TVITEC ya es pionero, y eso solo puede traducirse en desarrollo para El Bierzo”, ha añadido.

Este proyecto era muy esperado para Cubillos y para el resto de la comarca, y por fin hoy damos el pistoletazo de salida”, ha señalado el alcalde socialista de Cubillos del Sil, Antonio Cuellas, quien también ha recordado que “donde se instalan proyectos de estas dimensiones siempre aparecen empresas que les prestan servicio a las otras por lo que esperamos que se cumpla ese efecto llamada y el Polígono de El Bayo continúe siendo parte de la reindustrialización de El Bierzo”.