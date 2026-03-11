El TSJ enmienda otra vez al tribunal que dio la plaza al intendente jefe de la Policía Local de León

Publicado por Miguel Ángel Zamora / Álvaro Caballero León Creado: Actualizado:

La selección de la plaza de intendente jefe de la Policía Local de León vuelve a quedar en entredicho. Más de cuatro años después de que el juzgado advirtiera las irregularidades del proceso, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) enmienda por segunda vez la actuación del tribunal calificador. Si la vez anterior se anuló la corrección porque se censuró que se hubieran cambiado las primeras notas, lo que hizo que superara el listón del 5 y luego lograra el cargo Miguel Ángel Llorente Pellitero, ahora los magistrados inciden en que tampoco se ha hecho como ordenaba la sentencia.

El nuevo órgano de deliberación, nombrado por el Ayuntamiento de la capital leonesa sin que pudiera repetir ninguno de los miembros anteriores y que se reunió en diciembre de 2024, sólo ha puntuado y valorado "motivadamente los ejercicios teóricos y prácticos» del actual máximo responsable del cuerpo. Llorente Pellitero, que había logrado un 4,86 de manera inicial que le excluía de continuar adelante en el proceso, aunque luego se le aumentó a un 5,22 de manera irregular, como se expuso en las sentencias del TSJ y el Supremo, sube ahora en el teórico a un 6,49. En el práctico también crece de un 8,42 a un 8,76. Pero no se puntúa al otro aspirante que había reclamado, Mario Gallego, más que en la parte teórica, donde se le baja de un 6,53 a un 6,24. Ahora, en el plazo máximo de dos meses, deberá hacerlo en la parte práctica, en la que había tenido un 4,6 con el tribunal de 2021 que anuló la justicia.

La sentencia obliga a que, de nuevo, tenga que reunirse el tribunal calificador para poner la nota del ejercicio práctico al aspirante que reclamó, aunque no a los otros dos que había llegado a esa fase del proceso selectivo pero no recurrieron a la justicia. No afecta para que se mantenga en el cargo a Llorente Pellitero, que ha seguido al frente de la Policía Local todo este tiempo, en el que incluso el gobierno de José Antonio Diez intentó crear una nueva plaza de súper coordinador de seguridad de libre designación que fue frenada por la oposición del resto de grupos políticos. Lejos de censurar esta permanencia en el cargo, los magistrados insisten en que, al haberse nombrado de manera exprés el nuevo tribunal de selección y resuelto la correción justo dos días antes de que se cumplieran los dos meses máximos, se había ejecutado la sentencia. Como consecuencia, Diez evitó tener que destituirle, mientras se resolvía la controversia judicial que ahora se dilatará todavía más.

Los magistrados del TSJ atienden este motivo recurrido por el afectado, pero por contra desestiman todos los demás que había planteado su representación judicial para intentar anular la labor del nuevo tribunal de selección e, incluso, lograr que tuviera que destituirse a Llorente Pellitero, que lleva en su puesto desde octubre de 2021. Los jueces entienden que no hay motivo para censurar esta nueva corrección del ejercicio teórico del actual intendente jefe.

En ese examen “todos los miembros del Tribunal” original le habían puesto «5 puntos en el tema 73 en el apartado correspondiente a conocimientos, que era el que más puntuaba (70% de la calificación), salvo un vocal que le otorga 4 puntos, lo que hace que la media total sea de 4,86 puntos»; aunque días después "el vocal que había calificado el tema 73 y le había puntuado con 4 puntos, le otorga 5 puntos, lo que supuso que pudiese realizar la prueba siguiente del caso práctico, al obtener finalmente 5,22 puntos».

Esta vez, sin que hayan cambiado las respuestas, ni le hayan convocado para la lectura, como se planteaba en el recurso, le dan una nota de 6,49 los responsables de la calificación. En este órgano, Diez nombró como presidenta a una funcionaria que ejercició hasta pocos días después en comisión de servicios como viceinterventora, justo el puesto polémico cuya toma de posesión de su titular por concurso bloqueó durante meses el PSOE. Junto a ella, estuvo el entonces jefe de la Policía Local de Gijón, la jefa de la sección de Interior de la Delegación Territorial de Valladolid y cuatro funcionarios municipales.

Con esta nota queda ya la puntuación de Llorente Pellitero. No sucede lo mismo con la de Mario Gallego. En su caso, el ejercicio teórico, que había recibido un 6,53 con el anterior tribunal, ahora baja a un 6,24. Resta que se le corrija, como ordena el nuevo fallo del TSJ, el examen del caso práctico. En 2021, le pusieron un 4,6, lo que provocó que quedara fuera, al igual que los otros dos aspirantes que habían sobrevivido a las fases anteriores. Entonces, sólo superó el proceso el actual intendente jefe de la Policía Local. "No se ordena que la efectúe un nuevo tribunal calificador porque no se ha apreciado que la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento tuviera por finalidad eludir el cumplimiento del fallo, ya que lamentablemente su tenor literal generaba confusión", se excusa en la sentencia del TSJ.