El ambulatorio de La Palomera de León inicia una reforma integral de 30 consultas

Las familias disponen de un nuevo espacio para la atención sanitaria de sus hijos en La Palomera.dl

El centro de salud de La Palomera, que tienen asignadas 30.000 cartillas, ha iniciado una transformación de calado que marca un antes y un después en su organización interna y en la calidad asistencial que ofrece a los vecinos del norte de la capital.

La piedra angular de esta reforma es el estreno de una flamante área de Pediatría, que ha ganado 150 metros cuadrados de superficie tras recuperar el espacio que anteriormente ocupaba la unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, trasladada recientemente al Centro de Especialidades de José Aguado.

Este nuevo «hogar» para los más pequeños, que ha comenzado a funcionar hace apenas unos días, no solo supone un incremento de metros, sino una concepción totalmente distinta de la atención. El espacio ha sido reformado y compartimentado para albergar tres unidades básicas de pediatra y enfermera, además de disponer de despachos específicos para una psicóloga y una trabajadora social, lo que refuerza la atención multidisciplinar.

Las tres pediatras y tres enfermeras disponen de consulta.DL

La zona dispone también de cobertura administrativa propia y, como gran novedad logística, una entrada y salida independiente del resto del ambulatorio, lo que agiliza los tránsitos y mejora la seguridad y comodidad de las familias.

Sin embargo, la mudanza de Pediatría es solo el primer paso de un plan más ambicioso. Al liberar su antigua ubicación, el centro ha podido iniciar ayer la segunda fase de las obras, destinada a reubicar a los profesionales del resto de áreas.

El objetivo es subsanar una deficiencia histórica, porque la falta de espacio obligaba hasta ahora a que muchos médicos y enfermeras trabajaran en despachos separados. Con la nueva distribución, se conectarán las consultas para que sean contiguas, facilitando la comunicación directa del equipo de atención primaria. Esta reorganización también permitirá ganar nuevas consultas para adaptar el centro al nuevo sistema de trabajo de 4 más 1, optimizar la gestión de las agendas y los tiempos de espera.

Esta apuesta por la modernización de las infraestructuras sanitarias más cercanas a los vecinos, las de Atención Primaria, también se extiende al centro de salud de Eras de Renueva, donde está previsto redistribuir espacios y paliar la saturación que sufre por ser el de mayor tamaño del área de León con 37.000 cartillas. Se licita en 62.346 euros para habilitar siete nuevas consultas (3 de medicina, 3 de enfermería y 1 sala polivalente).