El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: se puede dimitir y cobrar como si fuera un despido

Millones de trabajadores se enfrentan cada año a la difícil decisión de abandonar su empleo. La opción más conocida —y a menudo la más perjudicial— es la baja voluntaria o despido voluntario, que implica renunciar al puesto sin más. Sin embargo, existe una figura legal mucho más protectora: el llamado autodespido (o extinción voluntaria del contrato por incumplimiento grave del empresario), regulado principalmente en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.

A diferencia de una dimisión simple, el autodespido permite al trabajador salir de la empresa con derechos económicos equivalentes a los de un despido improcedente, siempre que se demuestre judicialmente un incumplimiento grave por parte del empleador. Esta herramienta, reforzada por modificaciones legales en 2025, se ha convertido en un mecanismo clave para proteger a los empleados en situaciones de vulnerabilidad.

La baja voluntaria: salida sin red de seguridad

Cuando un trabajador presenta su baja voluntaria sin alegar causa justificada, las consecuencias son claras y severas según la normativa del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE):

• No hay derecho a indemnización por parte de la empresa (salvo vacaciones no disfrutadas o conceptos pendientes).

• No se accede a la prestación contributiva por desempleo (el famoso “paro”), ya que el cese se considera voluntario.

• Solo se puede cobrar paro si, tras esa renuncia, se trabaja en otro empleo y se cesa de forma involuntaria (con matices en periodos de prueba).

Muchos trabajadores presentan la baja voluntaria cuando realmente tienen derecho al autodespido, perdiendo así protección económica. Esta opción solo es recomendable cuando la salida responde a una decisión personal libre (nuevo proyecto, cambio de ciudad, etcétera) y no existen incumplimientos empresariales.

El autodespido: dimitir… pero cobrando como si te hubieran despedido

El autodespido permite al trabajador solicitar la extinción del contrato por voluntad propia ante un incumplimiento grave del empresario. Si un juez lo estima procedente, el cese se equipara a un despido improcedente, con dos grandes ventajas:

1. Indemnización económica:

• 33 días de salario por año trabajado (para antigüedad posterior a febrero de 2012), con tope de 24 mensualidades.

• 45 días por año para periodos anteriores a la reforma de 2012 (tope de 42 mensualidades en total). En la práctica, muchos casos se resuelven con 20 o 33 días según el supuesto concreto.

2. Acceso a la prestación por desempleo: El SEPE reconoce el cese como involuntario (equiparado a despido), permitiendo cobrar el paro si se cumplen los requisitos de cotización (generalmente 360 días en los últimos 6 años).

Principales causas que permiten el autodespido

Las situaciones más habituales que los tribunales aceptan incluyen:

• Impago o retrasos graves en el salario: Desde la reforma de abril de 2025, basta con tres mensualidades impagadas en un año (no necesariamente consecutivas) o retrasos reiterados durante al menos seis meses.

• Modificaciones sustanciales perjudiciales en condiciones de trabajo (jornada, horario, funciones, traslados geográficos importantes) sin respetar el procedimiento legal.

• Incumplimientos graves de obligaciones contractuales (acoso laboral, sobrecarga sistemática que afecte gravemente a la salud, vulneración de derechos fundamentales).

• Otras causas como falta de entrega de medios de trabajo esenciales o incumplimiento reiterado del convenio colectivo.

En todos estos casos, el trabajador debe acumular pruebas sólidas (nóminas, correos, WhatsApps, testigos, partes de baja por estrés, etc.) y presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social (preferiblemente tras un acto de conciliación en el SMAC).

¿Por qué el autodespido gana terreno en 2026?

Esta figura ha ganado visibilidad gracias a:

• Clarificaciones legales en 2025 que facilitan acreditar impagos y retrasos salariales.

• Mayor difusión en redes sociales y entre abogados laboralistas.

• Situaciones económicas que generan más impagos y modificaciones unilaterales por parte de empresas.

Sin embargo, no es una vía automática: requiere asesoramiento legal y, en muchos casos, llegar a juicio. Si el juez desestima la demanda, el cese puede interpretarse como baja voluntaria, con pérdida de derechos.

Conclusión: elegir bien la puerta de salida

Frente a la baja voluntaria —que deja al trabajador sin indemnización ni paro—, el autodespido representa una herramienta de equilibrio y protección cuando la empresa incumple gravemente sus obligaciones. No es una renuncia caprichosa, sino una respuesta legal a una situación insostenible, según garantiza el Estatuto de los Trabajadores.

Por lo tanto, si la empresa está haciendo las cosas mal, lo mejor es no presentar la baja voluntaria, sino el autodespido. En un mercado laboral donde la estabilidad sigue siendo frágil, conocer esta diferencia puede marcar la línea entre salir perjudicado o hacerlo con una red económica que facilite el siguiente paso profesional.