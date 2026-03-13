Medio millar de alumnos de 19 colegios de León compiten en ciberseguridad

El subdelegado del Gobierno y el delegado de la Junta visitaron a los alumnosldl

Medio millar de alumnos de 19 centros educativos leoneses participaron ayer en la VII edición de la Ciberliga de la Guardia Civil, una iniciativa para fomentar la cultura de la ciberseguridad y el uso responsable de internet entre los jóvenes de cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, y el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, visitaron a los estudiantes del colegio Don Bosco para conocer de primera mano esta competición, que este año cuenta con 14 centros en modalidad presencial y cinco online.