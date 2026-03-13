Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El IPC en León registra un incremento del 2 % en febrero

La provincia de León cerró el mes de febrero con una subida interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) del 2 %, situándose tres décimas por debajo de la media nacional del 2,3 % y una décima por debajo del promedio de Castilla y León, que alcanzó el 2,1 %. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), esta evolución sitúa a la provincia leonesa entre las que presentan un crecimiento de precios más contenido dentro de la Comunidad, frente a los ascensos registrados en Salamanca y Valladolid (2,4 %), Palencia y Soria (2,3 %) o Zamora (2,1 %).

En el conjunto autonómico, el incremento de los precios ha estado impulsado principalmente por las bebidas alcohólicas y el tabaco, con un repunte del 5,1 %, y por el sector de restaurantes y alojamiento, que subió un 4,9 %. También se anotaron ascensos en alimentos y bebidas no alcohólicas (3,6 %), cuidado personal (3,4 %) y seguros y servicios financieros (3,2 %). En el lado opuesto, solo tres categorías experimentaron descensos interanuales en la región: vestido y calzado (-1,6 %), información y comunicaciones (-0,5 %) y transportes (-0,2 %).

Respecto a la variación mensual, los precios en la Comunidad subieron un 0,4 % en comparación con enero, destacando el alza del 1 % en transporte y cuidado personal. Por el contrario, la categoría de vestido y calzado registró una caída del 1,1 % mensual, mientras que la vivienda bajó un 0,4 %. En la comparativa por territorios, León se posicionó por encima de Segovia (1,9 %) y de Ávila y Burgos, ambas con un 1,7 %, pero por debajo del resto de las provincias castellanoleonesas.