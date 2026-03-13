El atropellado en La Virgen se convierte en el segundo fallecido en el alfoz de León esta semana

El área metropolitana de León vive sus días más dramáticos tras confirmarse el fallecimiento del joven de 31 años atropellado en La Virgen del Camino el pasado miércoles tras luchar por su vida en el Hospital, que se suma a la muerte de una mujer arrollada en Villaobispo de las Regueras ese mismo día. De modo que el 11-M pasará como un miércoles negro en las carreteras del alfoz.

El siniestro se produjo en un tramo urbano de gran tránsito, la avenida de Astorga (N-120) a primera hora de la mañana y movilizó a la Policía Local de Valverde de la Virgen y a los servicios de emergencias del Sacyl. A pesar de los esfuerzos médicos practicándole in situ una RCP que le permitió llegar con vida al Complejo Asistencial, el impacto acabó siendo fatal y falleció tras horas de cuidados intensivos.

Esa jornada golpeó por partida doble, ya que a mediodía un vehículo atropelló a una mujer al inicio de la Gran Avenida del Reino de León, en la carretera de Santander. El suceso movilizó a la Policía Local de Villaquilambre y a la de León, que investiga el suceso al estar incluido ese tramo de la confluencia de la ronda Este (LE-20) en su radio de acción.

La violencia del impacto impidió cualquier posibilidad de éxito de la reanimación cardiovascular que le realziaron. Para cerrar ese vruel balance, también se produjo un aparatoso accidente en la avenida de los Jardines (zona del Coto Escolar), al perder un turismo el control y volcar, dejando a sus ocupantes heridos, algunos de ellos de consideración.