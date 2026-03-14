León se queda sólo con dos examinadores de Tráfico y la lista de espera se desborda

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Sacarse el carné de conducir en León ahora es una cuestión de paciencia. De los siete examinadores que hasta ahora tenía asignada la provincia, dos plazas no están asignadas —aunque la DGT ya ha anunciado que eliminará una— y tres están de baja laboral, con lo que únicamente hay dos en activo. Las autoescuelas consideran que esta situación ya es «insostenible» y exigen que se tomen medidas para revertir estas circunstancias que desbordará la bolsa con los aspirantes a presentarse a la prueba práctica de conducir, que ya supera las 3.200 personas.

Desde la Asociación Provincial de Autoescuelas de León inciden en que tan sólo hay dos examinadores disponibles y que la situación se ha ido agravando en los últimos meses, con las dos últimas bajas en febrero y la semana pasada, lo que hace «inviable» el funcionamiento de las autoescuelas y limita las aspiraciones de los que quieren sacarse el permiso de conducir.

La lista de espera para sacarse el carné se han duplicado respecto al año pasado, aunque aún no se refleja el impacto de las dos últimas bajas. Cada examinador es capaz de realizar una media de 60 pruebas a la semana, si se trata del B para coches, con lo que en tan sólo una semana, al haber tres bajas, se perderán 180 exámenes semanales, que se suman a las vacantes que están sin cubrir.

Hasta ahora León contaba con siete examinadores más un coordinador. Las autoescuelas están pendientes de que se cubran las dos vacantes pendientes desde el año pasado, aunque la DGT ya ha anunciado que una no se cubrirá, con lo que León se quedará con seis examinadores. Ahora, la asociación leonesa pone su esperanza en la adjudicación de la vacante y en la convocatoria prevista para el 21 de marzo que cuenta con un centenar de plazas para intentar paliar la falta de examinadores a nivel nacional. «Tendrían que salir más plazas, sería una solución», precisan desde la asociación de autoescuelas de León.

Reunión

Esta misma semana, representantes de la asociación se reunieron con el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, y el jefe provincial de Tráfico, Gonzalo León, para trasladarles el estado crítico que está viviendo el sector en la provincia y proponerles algunas medidas para intentar revitalizarlo. En el encuentro se plantearon alternativas como que el coordinador asuma también las tareas de examinador de forma más habitual, que se lleve a cabo una mejor gestión de los exámenes de pista y que otros funcionarios puedan asumir las pruebas teóricas para liberar a los dos examinadores para la prueba de circulación, además de incrementar el número de exámenes diarios, que una funcionaria que está capacitada para hacer las pruebas también se destine a esta cuestión, pero también se acordó en la reunión urgir a la Dirección General de Tráfico que envíe a León a los examinadores itinerantes con los que cuenta la administración para resolver el tapón que se está formando en León, así como la posibilidad de contar con alguna comisión de servicios que permita aliviar o detener la situación que se generarán si León tan sólo dispone de dos examinadores.

«inviable»

«Es una situación inviable, porque con dos examinadores la capacidad se reduce mucho», precisan desde la asociación, para remarcar que se trata de «un mal endémico» a nivel nacional, donde muchas provincias sufren ya la falta de examinadores. León una situación parecida a la que vivió hace cinco años, pero que consiguió remontar con la incorporación de personal. Ahora, de nuevo, el sector está en jaque: «Los alumnos, si no saben cuándo podrán examinarse no se matriculan», comentan desde la asociación, para recordar que esto afecta a las empresas que «están abocadas a desaparecer o mal vivir» ante la insostenible situación generada por la crisis de examinadores.

La provincia también está pendiente de que el próximo mes de septiembre abra el nuevo centro que se está construyendo en el Polígono Industrial de Onzonilla y que mejorará las pruebas que ahora se hacen en pista, cuyas condiciones son precarias tanto para motos como para camiones, en Puente Castro y Vilecha, respectivamente.