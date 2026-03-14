El atasco del carné incluso se agrava

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Parece lógico que se pida a la ciudadanía un poco de paciencia cuando se genera un desajuste en algún tipo de servicio que prestan las administraciones públicas. Al final, son entidades que dependen de personas a las que también les surgen problemas, sufren enfermedades o disfrutan de sus lógicos descansos, permisos y vacaciones. Pero cabe también entender que no debe admitirse los problemas que se cronifiquen. Las instituciones están obligadas a ser diligentes para reducir en todo lo posible los perjuicios que generan a la ciudadanía por sus problemas de organización. Por ello, se entiende mal que el conflicto que tapona literalmente a miles de personas de la provincia de León la posibilidad de disponer del carné de conducir no sólo no se ha solventado, sino que se está agravando. A estas alturas, y tras tanto tiempo con problemas evidentes, resulta inaceptable ya que se siguen acumulando personas que sufren perjuicios severos. Para muchos no es asunto menor. Valga como ejemplo aquellos que tengan que renunciar a una oferta de empleo al no tener la posibilidad de poder desplazarse hasta el lugar por no disponer de un permiso en regla de la Dirección General de Tráfico que les permita conducir, por su incapacidad de poner las cosas en orden mientras sigue pasando el tiempo.