Se desploma la fachada de la Casona de Dámaso Merino en León.Virginia Moran

Crónica de una negligencia. Los peores presagios se han cumplido. La fachada de la Casona de Dámaso Merino, un emblemático edificio señorial que data de finales del siglo XVI, no ha resistido más el abandono y las inclemencias meteorológicas.

El organismo dirigido por Tomás Quintana, el Procurador del Común, ya había alertado sobre el "evidente deterioro físico" y la "inestabilidad estructural" del inmueble, pero la inacción, ya que se había solicitado al Consistorio la ejecución subsidiaria de las obras ante el incumplimiento del deber de conservación por parte de los propietarios, ha acabado por venirse al suelo.

El derrumbe ha ocurrido en una de las arterias más transitadas del casco histórico, paso obligado para miles de turistas y vecinos que se dirigen a la Catedral de León y revive el fantasma de abril de 2011, cuando el edificio ya sufrió un colapso parcial. En esta ocasión, la falta de apuntalamiento y de medidas efectivas más allá de un simple cordón policial ha dejado en evidencia la vulnerabilidad del patrimonio leonés.

A estas horas, los servicios municipales de emergencia se están acercando para evaluar si existen más partes de la estructura en riesgo de caída inminente y para asegurar el perímetro en pleno corazón de la ciudad.

El suceso no ha dejado heridos.