Diario de León

La Universidad de León recibirá los cadáveres para enseñar Medicina de Serfunle y la Complutense

La institución académica apostará por combinar el uso de cuerpos como la enseñanza virtual

La asignatura de Anatomía Humana en Medicina requiere el uso de cadáveres para un aprendizaje lo más real posible.

La asignatura de Anatomía Humana en Medicina requiere el uso de cadáveres para un aprendizaje lo más real posible.DL

Abigail Calvo
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Abigail Calvo
León

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La formación de los médicos incluye trabajar con cadáveres para que aprendan anatomía y trabajar directamente con cuerpos reales. Las facultades de Medicina cuentan con acuerdos para conseguir esos cadáveres y a expensas de que se dé luz verde definitiva a la memoria, la Universidad de León ya ha buscado acuerdos con la Universidad Complutense de Madrid y Serfunle, en León, para poder contar con estos recursos en la formación de los futuros médicos que se formen en Vegazana.

La Universidad de León apostará por ofrecer una formación combinada, en la que los alumnos de Medicina aprendan anatomía tanto con cadáveres reales como con una mesa virtual que se instalará en la Sala de Disección que ya se está construyendo en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se impartirán los tres primeros cursos a la espera de que se construya la nueva facultad que acogerá, de forma exclusiva, el grado de Medicina.

Durante las visitas a otras universidades para coger ‘ideas’ que realizó el equipo que se ha encargado de poner en marcha el nuevo título, se apostó por esa instrucción que combine las prácticas reales con las virtuales en la asignatura de Anatomía, que se suele impartir en los primeros cursos del grado. La Universidad Complutense de Madrid formó parte del recorrido y es en su facultad donde se encuentra el Centro de Donación de Cuerpos, que dirige, precisamente, la profesora de Anatomía María Teresa Vázquez Osorio. Tras varias visitas y reuniones, se planteó la necesidad de firmar un convenio para que el Centro de Donación de Cuerpos facilite a la Universidad de León las piezas cadavéricas necesarias para la formación del alumnado. Así, los restos que lleguen al Campus de Vegazana permitirán la utilización conjunta de recursos docentes de cadáveres y material cadavérico o preparaciones obtenidas de ellos.

Pero a mayores, la Universidad de León también firmará un convenio con Serfunle, Servicios Funerarios de León, para conseguir restos humanos y óseos con fines académicos, docentes y de investigación científica. Un acuerdo que también estará vinculado a la enseñanza del título de Medicina. La institución leonesa ya ha dado luz verde al desarrollo de ambos convenios, con la Complutense y el Centro de Donación de Cuerpos y con Serfunle, para la enseñanza de la asignatura de Anatomía.

Tras el beneplácito de la Junta en octubre de 2024 para que León y Burgos pudieran implantar el grado de Medicina —a cambio de que Valladolid y Salamanca consiguieran por su parte Farmacia y Veterinaria—, la Universidad de León ha pisado el acelerador para poner en marcha el título el próximo mes de septiembre. En el último Consejo de Gobierno ya se aprobó, en el marco de la oferta para el próximo curso, las 80 plazas con.las que se comenzará a impartir el grado

Cuerpos donados para la ciencia que se embalsaman para que duren varios cursos

Cualquier persona puede donar su cuerpo para que su cadáver pueda ser destinado a usos científicos o a la enseñanza. Como se explica en el Centro de Donación de Cuerpos, esa donación implica la renuncia del donante a una compensación económica y se le informa, en un documento que debe firmar, que se autoriza a que el cadáver sea traslasado y cedido por el Centro de Donación de Cuerpos a cualquier otro organismo de investigación si así lo consiente la universidad a la que lo ha donado. De hecho, se concreta que en el caso de vivir fuera de Madrid, las donaciones pueden realizarse en las facultades de Medicina, como podría hacer el futuro centro académicao de la Universidad de León.Los cuerpos son embalsamados y tratados para que los futuros médicos trabajen con ellos de tal forma que se enfrenten a un cuerpo real en el que practicar algunas de las actuaciones que realizarán cuando ejerzan la profesión. Los tratamientos permiten que la vida útil de los restos cadavéricos se alarguen durante varios cursos. La donación del cuerpo garantiza la protección a la intimidad del donante y el tratamiento confidencial de sus datos o su historia clínica, aunque sí se debe autorizar que el material gráfico que se tome del cadáver pueda ser utilizado, de forma exclusiva, en libros o revistas científicas. Una vez que se agotan las posibilidades del cuerpo para la investigación o la formación del personal sanitario, los restos se incineran, pero no se devolverán a los familiares del donante.
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