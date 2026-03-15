La Universidad de León recibirá los cadáveres para enseñar Medicina de Serfunle y la Complutense

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La formación de los médicos incluye trabajar con cadáveres para que aprendan anatomía y trabajar directamente con cuerpos reales. Las facultades de Medicina cuentan con acuerdos para conseguir esos cadáveres y a expensas de que se dé luz verde definitiva a la memoria, la Universidad de León ya ha buscado acuerdos con la Universidad Complutense de Madrid y Serfunle, en León, para poder contar con estos recursos en la formación de los futuros médicos que se formen en Vegazana.

La Universidad de León apostará por ofrecer una formación combinada, en la que los alumnos de Medicina aprendan anatomía tanto con cadáveres reales como con una mesa virtual que se instalará en la Sala de Disección que ya se está construyendo en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se impartirán los tres primeros cursos a la espera de que se construya la nueva facultad que acogerá, de forma exclusiva, el grado de Medicina.

Durante las visitas a otras universidades para coger ‘ideas’ que realizó el equipo que se ha encargado de poner en marcha el nuevo título, se apostó por esa instrucción que combine las prácticas reales con las virtuales en la asignatura de Anatomía, que se suele impartir en los primeros cursos del grado. La Universidad Complutense de Madrid formó parte del recorrido y es en su facultad donde se encuentra el Centro de Donación de Cuerpos, que dirige, precisamente, la profesora de Anatomía María Teresa Vázquez Osorio. Tras varias visitas y reuniones, se planteó la necesidad de firmar un convenio para que el Centro de Donación de Cuerpos facilite a la Universidad de León las piezas cadavéricas necesarias para la formación del alumnado. Así, los restos que lleguen al Campus de Vegazana permitirán la utilización conjunta de recursos docentes de cadáveres y material cadavérico o preparaciones obtenidas de ellos.

Pero a mayores, la Universidad de León también firmará un convenio con Serfunle, Servicios Funerarios de León, para conseguir restos humanos y óseos con fines académicos, docentes y de investigación científica. Un acuerdo que también estará vinculado a la enseñanza del título de Medicina. La institución leonesa ya ha dado luz verde al desarrollo de ambos convenios, con la Complutense y el Centro de Donación de Cuerpos y con Serfunle, para la enseñanza de la asignatura de Anatomía.

Tras el beneplácito de la Junta en octubre de 2024 para que León y Burgos pudieran implantar el grado de Medicina —a cambio de que Valladolid y Salamanca consiguieran por su parte Farmacia y Veterinaria—, la Universidad de León ha pisado el acelerador para poner en marcha el título el próximo mes de septiembre. En el último Consejo de Gobierno ya se aprobó, en el marco de la oferta para el próximo curso, las 80 plazas con.las que se comenzará a impartir el grado