Una decena de atropellos y choques en los seis últimos días tensiona la seguridad vial en León

La proliferación de accidentes de tráfico y atropelloso (cinco y cuatro respectivamente en el casco urbano de la capital en menos de una semana) minimiza los efectos de las medidas que se adoptan para reducir la siniestralidad al volante, que se evidencian insuficientes a tenor de los números. A fecha de hoy, las carreteras de León suman los mismos muertos que el año pasado a estas alturas del calendario (3) y los atropellos y siniestros de los que da cuenta el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León se mueven en parámetros similares.

En lo que va de año se contabilizan en las carreteras leonesas 80 accidentes, 25 atropellos y 26 colisiones. Las cifras parecen frías pero revelan una realidad tangible. Los atropellos de la capital siguen un ritmo desigual en los últimos años. Eran 24 a estas alturas del año pasado, 28 en el año 2024, 21 en el ejercicio de 2023 a estas mismas alturas del calendario, 25 hace cuatro años y 34 hace un lustro, la cifra más alta de la serie.

Los datos revelan que las políticas dedicadas a atajar la reiteración de los accidentes de tráfico en las carreteras y las medidas adoptadas a nivel local no terminan de surtir efecto. A la vista de las circunstancias, se vuelve urgente la necesidad de ejecutar la inversión de 500.000 euros aprobada en junta de gobierno el mes pasado para modificar la infraestructura vinculada a la movilidad peatonal en distintos puntos de la ciudad. Existen varias zonas en las que se exige una intervención urgente y cuya situación de deterioro dificultaría el tránsito de los viandantes.

PAVIMENTO DETERIORADO

También se reclama un paso de peatones elevado en la avenida Gutiérrez Mellado, entre las avenidas Reyes Leoneses y Peregrinos, a la altura de una zona peatonal que da acceso a varios centros educativos. Las características de esta vía favorecen que, en ocasiones, los vehículos alcancen velocidades elevadas.

En la calle La Serna está pendiente de inicio la obra para la reorganización del entorno del centro de diálisis, donde actualmente las ambulancias que trasladan a los pacientes disponen de un número limitado de plazas, que invaden en ocasiones la acera.

Finalmente, se ha evidenciado la necesidad de ejecutar un nuevo paso de peatones a la altura de la calle Lope de Vega y reubicar el de Fajeros, desplazándolo a un punto más favorable, junto a la salida del colegio.

Tradicionalmente se ha venido atribuyendo al factor humano la causa casi exclusiva de los accidentes de tráfico. Sin embargo, el estado de las carreteras juega un papel fundamental en la seguridad vial, según revela el último informe de la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha analizado la peligrosidad de la Red de Carreteras del Estado en el quinquenio 2020-2024, a partir de los últimos datos disponibles del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

De acuerdo con ese estudio, León presenta cinco de las cincuenta carreteras más peligrosas del país. La N-621 (León-Unquera) en el entorno de Riaño y a la salida de Villaobispo, la N-120 (Logroño-Vigo) en el área cercana a Valmadrigal, la N-625 en las cercanías del Puerto de Pontón o la N-536 (Ponferrada-La Rúa) en el tramo berciano del vial.

INFORME DEL ÚLTIMO LUSTRO

El informe de AEA destaca que en el quinquenio analizado (2020-2024) el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) de la Red de Carreteras del Estado —que es el indicador más fiable para medir la peligrosidad de las vías— no ha variado respecto del quinquenio anterior (8,2). Sin embargo, todavía hay en las carreteras españolas demasiados «puntos negros» que es necesario corregir.

Y si bien, la falta de presupuestos puede retrasar la necesaria actuación en esas infraestructuras, es importante al menos que los conductores sepan dónde están situados para tomar las debidas precauciones, ya que en los últimos cinco años (2020-2024) en 295 kilómetros de la red de carreteras se han contabilizado 1.752 accidentes y 2.497 víctimas, la mayoría de ellas leves.

En las carreteras convencionales, los tramos más peligrosos están en la carretera que comunica Villaviciosa con Gijón, 167 veces más peligrosa que la media. Respecto de las autopistas de peaje, AEA destaca en su informe que a pesar de ser las infraestructuras más seguras, en el año 2024 ha aumentado su índice de peligrosidad una décima respecto del año 2023.